Странное дело: на Кипсале в реке обнаружили тушу свиньи. Без головы, но в резиновых сапогах

Люди под Вантовым мостом заметили в воде некий подозрительный плывущий объект. Поскольку на расстоянии он был похож на труп, завернутый в ткань, о своих наблюдениях они сообщили в муниципальную полицию.

Представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа комментирует случившееся следующим образом: "При осмотре была обнаружена туша свиньи, завернутая в ткань наподобие спального мешка. Наши сотрудники доставили ее на берег, прибыли также работники Госполиции и коллеги из Рижской муниципальной полиции, которые выясняют обстоятельства".

Когда тушу вытащили на берег, на нее слетелись вороны, но долго клевать ее им не дали - свинью увезли работники кладбища для животных Dzīvnieku draugi.

Представитель муниципальной полиции сообщила, что действия криминального характера выявлены не были.

Возможно, свиную тушу в воду бросили люди с целью розыгрыша. Однако, с учетом того, что тщательно упакованная безголовая свинья, на задних ногах которой были закреплены резиновые сапоги, напоминает тело человека, не исключено, что ее сознательно отправили в плавание по Даугаве стражи закона или волонтеры.

Возможно, таким образом кто-то захотел выяснить, какое в реке течение - на случай, если необходимо найти человека, который исчез в глубине.