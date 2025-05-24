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Меньше пробок и больше пересадок: схема общественного транспорта в Риге, возможно, скоро изменится

© Lsm.lv 24 мая, 2025 13:10

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LETA

В Риге в течение года может появиться новая схема маршрутов общественного транспорта. Ее цель – наладить удобные связи между районами столицы. Как идею реализовать, и какие варианты рассматриваются, выяснял LSM+.

Сеть маршрутов общественного транспорта в Риге не менялась 35 лет, а это означает, что ее давно пора пересмотреть. Департамент развития Рижской думы совместно с предприятиями Grupa93 и WSP проведут исследование, а к маю следующего года разработают два сценария, по каким маршрутам этот транспорт будет курсировать.

Делается это затем, чтобы рижане и жители пригородов перешли с машин на общественный транспорт. Обещают меньше пробок, меньше времени в пути, но зато больше пересадок.

Первый этап состоит в изучении опыта таких городов Европы, как Гётеборг и Краков — там погодные условия похожи на Ригу и социально-экономическая ситуация близка, говорит разработчик новой модели, руководитель Grupa93 Нейлс Балгалис.

Большинство маршрутов в Риге проходит через центр города, поэтому общественным транспортом из одного района столицы в другой иначе никак не добраться. В результате тратится больше времени и образуется больше пробок.

«В сентябре мы проведем очень масштабный опрос, чтобы выяснить желания и потребности людей, а не только то, куда они сейчас ездят. (…) А также – что заставило бы их выбрать бы общественный транспорт», — отметил Балгалис.

Возможны несколько сценариев реорганизации транспортной сети: может быть сделан упор на центральные маршруты либо создана более плотная сеть маршрутов во всех районах и соединение таких сетей между собой.

«Чтобы пользоваться общественным транспортом, людям нужна одна вещь. Если ты выезжаешь в 10:15, в 10:35 ты будешь на конечной. Ты рассчитываешь на это. Поэтому это должно быть приоритетом», — подчеркнул Балгалис.

Будут и отдельные небольшие улучшения, в частности, расположение остановок общественного транспорта.

Реформа, по-видимому, не особо затронет трамвайные маршруты, так как новые линии в ближайшие 5-7 лет в Риге не появятся.

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