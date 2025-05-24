Ученые готовятся к тому, что следующей будет пандемия птичьего гриппа. Почему именно его?

При этом инфекционисты, изучающие развитие заболеваний, напоминают: число подтвержденных диагнозов всегда значительно ниже реального числа заболевших — и не исключено, что США уже прошли ту точку невозврата, за которой начало новой пандемии — лишь вопрос времени.

Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N1 — на сегодняшний день он добрался уже до всех континентов, кроме Австралазии (так иногда называют участок Тихого океана от Новой Гвинеи до Новой Зеландии со всеми прилегающими островами). Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), заболевшие гриппом птицы встречаются во всех 50 американских штатах — как на фермах, так и в дикой природе. Более того, инфекция уже вышла за пределы исключительно птицеферм, поразив порядка 1000 стад молочных коров. Случаев заражений птичьим вирусом среди людей медики насчитали по меньшей мере 70. Один из заболевших скончался.

По словам Кейтлин Риверс, преподающей эпидемиологию в Школе общественного здравоохранения им. Блумберга (Университет Джонса Хопкинса), есть версия, что ключевые моменты, когда распространение вируса еще можно было остановить, уже упущены. А все из-за действий властей — сначала администрации Байдена, а теперь и пришедшей ей на смену команды Трампа.

Например, в разных штатах действуют разные правила в отношении ввоза и вывоза скота.

«[Птичий грипп] — это не какая-то временная проблема. Раньше ошибочно полагали, что болезнь сойдет на нет сам собой. Сейчас приходит осознание, что это серьезная проблема, которую нужно контролировать», — объясняет Риверс.

«На сегодня главный приоритет — диагностика, — добавляет она. — Нужно тщательно отслеживать случаи заболевания среди людей, чтобы понять, в каком направлении идет мутация вируса — именно оттуда идет главная угроза».

Приведет ли птичий грипп к следующей пандемии?

Эпидемиологи серьезно обеспокоены тем, что к такому развитию событий недостаточно подготовлены даже в США, не говоря уже о куда менее обеспеченных странах.

«Если мы дадим вирусу достаточно возможностей непрерывно эволюционировать, постепенно адаптируясь к заражению других млекопитающих, текущая вспышка инфекции среди животных в США вполне может стать спусковым крючком новой пандемии», — уверяет профессор медицины их Университета Торонто Камран Хан.

«О том, что для человека H5N1 — вирус очень опасный, мы прекрасно знаем из истории», — добавил он.

С ноября 2003 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 700 случаев заражения людей вирусом H5N1, в основном в 15 странах мира. Больше всего диагнозов было подтверждено у жителей Вьетнама, Египта и Индонезии.

Так что, птичий грипп не является какой-то новой проблемой, однако, сейчас ученые обеспокоены им по трем основным причинам.

Во-первых, огромное количество зараженных видов млекопитающих (по данным ООН, их не менее 70) - от различных сельхозживотных на фермах до домашних питомцев и диких зверей.

Во-вторых, особенно быстро он распространяется по стадам молочных коров, а те находятся в куда более тесном контакте с людьми.

В третьих, в сфере общественного здравоохранения работа новой администрации Трампа вызвала изрядную неразбериху: специалистов по инфекционным заболеваниям сократили сразу из нескольких государственных агентств, что вылилось и отмену обязательного тестирования на птичий грипп.

А усиленный контроль за иностранными рабочими (в том числе занятыми в сельском хозяйстве) заставляет многих нелегальных мигрантов сторониться тестирования из-за страха возможной депортации.

Может ли птичий грипп передаться человеку?

Пандемический потенциал заболевания, передающегося человеку от животных (их называют зоонозными) строго определяется тем, может ли оно затем передаваться от человека к человеку. Птичий грипп, насколько нам известно, этого пока не делает.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), в апреле было зафиксировано 59 вспышек птичьего гриппа среди домашних птиц, а также 44 вспышки среди других птиц и млекопитающих в Северной и Южной Америках, Азии и Европе.

С декабря 2024 года были также зафиксированы случаи заражения H5N1 у людей. Их зарегистрировали в США, Великобритании, Индии, Мексике, Камбодже и Вьетнаме.

В течение десятилетий птичий грипп оставался вирусом, поражающим преимущественно птиц, вызывая проблемы у людей лишь в очень редких случаях. Однако теперь инфекция преодолевает межвидовые барьеры все чаще, причем за гораздо более короткие сроки.

«С биологической точки зрения, это огромные скачки через виды — это не просто переход от уток к голубям, — говорит профессор Риверс. - Вероятность того, что вирус продолжит развиваться и станет угрозой для человека, растет с каждым днем».

Риверс предупреждает, что если вирус не будет локализован, нам нужно быть готовыми к «внезапному обновлению штамма».

«Этот вирус в целом известен своей способностью меняться и адаптироваться, — объясняет она. - И медики уже давно опасаются, что, чем дольше инфекция циркулирует, тем больше у нее путей для адаптации. Это как постепенно набирающее силу движение».

Государственные границы птицам не помеха, так что ученые опасаются, что с наступлением весеннего сезона миграции распространение болезни лишь ускорится.

Существует ли вакцина от птичьего гриппа?

Вакцинация сельскохозяйственных животных вызывает жаркие споры. Фермеры, которым приходится уничтожать заболевшие стада, были бы рады вместо этого прививать птиц (от гусей до кур), но это далеко не так просто.

Провести эффективную массовую вакцинацию птиц сложно: вакцина быстро заканчивается, и некоторые фермы остаются привитыми лишь частично, что может лишь привести к развитию у патогена устойчивости к птичьему иммунитету, объясняет доктор Мунир Икбал, руководитель группы по птичьему гриппу и болезни Ньюкасла в британском Институте Пирбрайта.

«Во Франции, например, стали вакцинировать уток — и уровень заражений тут же сильно упал. Циркуляция вируса ослабла, но действует это на региональном уровне», — говорит он.

Европейский союз разрабатывает рекомендации, согласно которым каждая страна сможет проводить вакцинацию самостоятельно. Однако даже привитая и с виду совершенно здоровая птица все еще может оказаться носителем активного вируса и передать его обратно дикой популяции птиц.

Вакцинации домашних птиц долгое время сопротивлялись американские власти, опасаясь, что введение в пищевую цепочку страны вакцин может привести к запрету на экспорт из США продуктов животного происхождения. Однако недавно Министерство сельского хозяйства США (USDA) все же согласовала разрешение использовать для защиты домашних птиц от H5N1 обновленную вакцину.

Что насчет вакцинации людей?

На всякий случай все бюджетные учреждения в США и ряде других стран припасли для своего населения не один миллион доз вакцины от птичьего гриппа .

«[Эти] вакцины будут использоваться только в условиях повышенного риска, то есть предназначены только для работников, которые находятся в тесном контакте с животными», — объясняет доктор Хан.

«Если этот вирус действительно приведет к пандемии, то именно этот штамм будет использован для разработки новой вакцины и ее массового производства», — добавляет он.

Налаживание производства потребует времени, но существующие запасы могут стать временным решением.

«У нас есть некоторые вакцины, которые, возможно, и не подходят идеально, но на ранних стадиях пандемии хоть какой-то уровень иммунитета они обеспечить должны».