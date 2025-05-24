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«Он делает то же, что и Путин когда-то!» Экс-президент рассказал, почему в Латвии любят Трампа (1)

TV24 24 мая, 2025 09:20

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TV24

Почему латвийцы так положительно относятся к Доналду Трампу? Свое мнение на этот счет высказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24, в программе Nedēļa. Post Scriptum.

"Он за дерегуляцию. Он и в первый свой срок самое лучшее, что сделал, так это отменил очень много регулирующих документов. С этого он начал. Видите ли, в Латвии люди тоже устали от регуляции, особенно активные люди, и они думают, что нам тоже это надо. Им может нравиться или не нравиться Илон Маск, но они хотят делать нечто подобное", - считает Затлерс.

Люди не хотят терять время на бюрократические бумаги, они считают, что при такой системе смогут больше времени уделять именно бизнесу, хобби, семье - тому, что нравится.

"Все это отнимает время, и люди не рады, что у них отнимают время, поэтому они считают, что направление Трампа более правильное!" - продолжает экс-президент.

Затлерс также отметил, что Трамп играет на низменных инстинктах: "В Латвии на низменных инстинктах легко выиграть как минимум часть победы на выборах!"

Играя на основных инстинктах людей, у власти в свое время остался и Путин, когда он почти проиграл выборы, заявил Затлерс.

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Комментарии (1) 21 реакций
Комментарии (1) 21 реакций
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