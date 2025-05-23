Латвия присоединилась к международному договору об использованию Луны

Цель договора — поддержание мира, безопасности, снижение рисков конфликтов и содействие сотрудничеству в космосе.

В министерстве подчеркивают, что для Латвии и ее союзников важно защищать международные нормы, способствующие использованию космоса в мирных целях. Присоединяясь к этому договору, Латвия подтверждает свою твердую поддержку принципам, закрепленным в договоре, в том числе равный доступ и ответственное поведение в космосе.

По заявлению министерства, присоединение к договору демонстрирует стремление Латвии содействовать международному сотрудничеству, обеспечивать мирное использование космоса и вносить вклад в глобальное управление космической безопасностью.

С присоединением Латвии Космический договор ратифицировали 116 стран.

Министерство иностранных дел также подчеркивает, что актуальные геополитические вызовы и стремление отдельных стран разместить в космосе оружие и использовать его в военных целях свидетельствуют о важности этого договора. Он предусматривает, что космос является объектом свободного исследования и использования всеми странами на равных условиях, запрещает размещение ядерного оружия в космосе, не допускает гонки вооружений в космосе и не позволяет ни одной стране претендовать на суверенитет над каким-либо небесным телом.

Космический договор, заключенный в 1967 году, является первым из пяти договоров ООН, которые обеспечивают базовую правовую основу для деятельности в космосе с целью содействия его использованию в мирных целях и которые имеют важное значение для работы Комитета ООН по использованию космоса в мирных целях, к которой Латвия присоединилась в декабре 2024 года.