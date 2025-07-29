Латвийские альпинисты спасли двух человек в экспедиции на Памир

Турецкий альпинист, которого товарищ по команде оставил одного в палатке с горной болезнью, уже два дня находился в затемненном состоянии сознания. Латвийские альпинисты Пуриньш и Эдгар Маджулис были ближе всех к пострадавшему и обеспечили его необходимыми лекарствами и кислородом.

Когда латвийские альпинисты прибыли в лагерь на высоте 6300 метров, они узнали, что литовский альпинист отправился на вершину в одиночку в 15 часов того же дня и не вернулся до 22 часов. Латвийские альпинисты отправились на поиски пропавшего в темноте, нашли его в беспомощном состоянии в 200 метрах над лагерем и отнесли в палатку.

На следующий день команда латвийских альпинистов доставила двух пострадавших в базовый лагерь у пика Корженевской и пика Сомони.

Помимо Пуриньша и Маджулиса, в латвийскую команду альпинистов входят Эдгар Озолс, Мартиньш Сударс и Матисс Гравитис.