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Латвии придется перейти к режиму военной экономики? — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 февраля, 2025 11:11

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Необходимость резко увеличить расходы на военные нужды не останется без последствий. Она либо разрушит экономику страны, либо, наоборот, даст возможность вырваться из экономической отсталости. Министр обороны Андрис Спрудс в беседе с nra.lv признал необходимость активнее вовлекать местных производителей в военную промышленность. Все же без радикальных политических решений, благодаря которым деньги, выделенные на нужды вооружения, удалось бы удержать в нашей экономике, не обойтись, пишет Ритумс Розенбергс.

Военная экономика как раз и означает, что правительство четко обозначает экономические приоритеты, чтобы обеспечить ресурсы, необходимые для военных действий. Соответственно решениям правительства гражданская промышленность частично или полностью перестраивается под военные нужды. Например, в условиях Латвии предприятия металлообработки  и машиностроения изготавливают корпуса боевых машин пехоты (БМП), производители электроники - необходимое оснащение для систем оружия, швейные фабрики - форму для солдат. В результате особенно быстро обеспечиваются военные нужды, а деньги, на них потраченные, остаются в экономике страны.

В частности, в конце января заместитель госсекретаря Минобороны Андис Диланс подписал договор с испанским предприятием на поставку 42 БМП для Национальных вооруженных сил. Эта сделка обошлась государству в 373 миллиона евро. Событие преподносится как колоссальное достижение в сфере обороны. Возможно, что для этой сферы оно является большим благом, но для народного хозяйства в целом это абсолютный ущерб. Другое дело, если БМП на такую же сумму производили латвийские машиностроительные предприятия. Их работники получили бы зарплату, из нее государству платились бы налоги. Деньги остались бы в нашей экономике. О том, почему до сих пор это не происходит, был задан вопрос главе Минобороны.

- Вы тщательно оценили - действительно ли БМП стоимостью 373 миллиона не могли изготовить наши производители?

- БМП на таком качественном уровне невозможно изготовить. Число изготовителей довольно ограничено, а в этих 373 миллионах до 30% займут компоненты, изготовленные местными производителями, дополнительное оснащение конкретных базовых БМП.

- Еще недавно наши офицеры признавали, что тяжелая боевая техника в условиях Латвии неэффективна, тяжелые танки и БМП проваливаются в болота. Разумно ли закупать такие машины?

- Да, очень разумно, и важно, чтобы было закуплено такое количество. Танки покупать мы на данный момент не планируем. БМП уже испытаны в условиях Латвии. Через эти тесты прошли три машины. Оценка проводилась соответственно спецификации. Они прошли полную оценку на соответствие тем требованиям, которые необходимы нам. БМП - на гусеничном ходу, они абсолютно подходят для наших условий. БМП, во-первых, защищают наших бойцов, а во-вторых, дают дополнительную огневую мощность, например, для уничтожения танков противника. У нас сейчас есть противотанковое оружие, но такая мобильная техника абсолютно усиливает ту мощность, в которой мы очень нуждались.

- При виде того, как меняется мир, кажется, нам придется увеличить расходы на военные нужды до 6% от ВВП?

- Я бы не хотел сейчас говорить о конкретных процентах, так как мы находимся в процессе переговоров, но считаю, что как минимум 4% должно быть. В годы холодной войны у стран НАТО было около 4%. Мы сейчас находимся в условиях войны, в условиях конфликта. У нас под боком - страна-агрессор, и мы должны сделать все, чтобы обеспечить полностью свою боеспособность. Генсек НАТО тоже только что сказал, что необходимо 3,7%, чтобы мы достигли целей НАТО. Мы показали пример, и расходы в этом смысле - не самоцель. Пример в том смысле, что мы находимся на восточном фланге, непосредственно на границе со страной-агрессором. Наша граница - это не только наша граница, это еще и внешняя граница ЕС и НАТО. Поэтому ясно, что необходимо защитить и нашу страну, и внести общий вклад в силы НАТО.

- В условиях, когда мы вынуждены непрерывно повышать расходы на оборону, имел бы смысл переход страны на военную экономику, с таким расчетом, чтобы эти затраты на военные нужды максимально затронули наших производителей?

- Согласен! Я абсолютно согласен насчет наших производителей! Мы эту нашу индустрию очень активно укрепляем и поощряем. Так что, если мы вернемся к вашему первому вопросу о БМП, у нас есть такая установка - до 30% от всех крупных закупок должно оставаться в нашей экономике. Это касается в том числе и Patria. Patria - это действительно история успеха. Эти 30% касаются  и БМП, и нашей большой системы ПВО, о которой мы в данный момент ведем переговоры. Везде включено правило о надежности поставок, в которое входит условие о производстве здесь, на месте. Если производство ведется здесь, значит, это близко, при этом в процессе производства участвуют наши производители, что продвигает нашу индустрию. Да, мы воспринимаем это очень серьезно. Местное производство абсолютно незаменимо для малых стран и не только для них. Пример - технологии дронов. Мы создаем свою армию дронов, и изготовители - в основном наши предприниматели. Конечно, одновременно мы учимся у международных партнеров, в том числе на опыте Украины.

- Могут ли предприниматели, которые осознали, что могут выпускать определенные вещи для военных нужд, обращаться в Минобороны?

- Да, конечно!

- А к кому?

- Заместитель госсекретаря г-н Норитис непосредственно отвечает за это, создан департамент оборонной промышленности. Мы только что подготовили стратегию инноваций и развития оборонной индустрии. Поставлены конкретные цели. С ней можно ознакомиться на портале правовых актов. Все это - в процессе согласования, где мы сотрудничаем с Минэкономики. Мы очень хорошо понимаем, что развитие военной промышленности - это задача не только Минобороны, это государственная задача, общая для нас всех.

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