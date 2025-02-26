Кто же этот «герой»? Глава думы, угрожавший расстреливать «как Кадыров», лишился должности

Интерес к этому "герою, которого народ должен знать" возник после недавнего онлайн-семинара, организованного обществом "Skalbes", под названием «Европейский день жертв преступлений 2025». Во время семинара юридический советник Бюро омбудсмена Элина Усиня привела шокирующий случай босинга (травли на рабочем месте) в одном из самоуправлений Латвии.

Согласно озвученным фактам, на еженедельных собраниях, в которых участвовали председатель думы, его заместитель и другие сотрудники, председатель регулярно позволял себе оскорбительные и угрожающие высказывания, создавая атмосферу страха и тревоги в коллективе.

Особенно резонансной стала фраза:

"Есть ли у кого-нибудь в коллективе вообще мозги? В нормальной стране, если бы у меня была возможность... если бы я был, например, Рамзаном Кадыровым [Рамзан Ахматович Кадыров – российский политик и нынешний глава Чеченской Республики. В прошлом был связан с движением за независимость Чечни через своего отца, который был назначен муфтием Чечни сепаратистами. Генерал-полковник вооружённых сил РФ - прим. ред.], я бы просто расстрелял вас в коридоре."

Давление, которое такие слова оказывали на сотрудников, является ярким примером босинга, когда руководитель злоупотребляет властью, унижает подчинённых и создаёт невыносимую рабочую среду. Сотрудница, обратившаяся в Бюро омбудсмена, была вынуждена уволиться, не видя возможности продолжать работать в токсичной и психологически некомфортной атмосфере. В этом случае были выявлены не только факты босинга, но также неэтичное поведение и даже нарушения сексуального характера.

Несмотря на большой общественный интерес к личности этого чиновника, омбудсмен заявил, что его имя не будет раскрыто. По словам заместителя главы отдела коммуникации и международного сотрудничества Эдгара Лакутиса, Бюро омбудсмена воздерживается от комментариев, так как пострадавшая сторона не дала согласие на разглашение информации.

"Можем лишь сообщить, что человек, о котором вы спрашиваете, уже не занимает пост главы самоуправления," – подтвердил Лакутис.