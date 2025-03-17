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Кремль подтвердил подготовку диалога с Трампом: возможные темы

© Deutsche Welle 17 марта, 2025 12:54

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайший вторник, 18 марта. Об этом рассказал сам глава американского государства вечером в воскресенье, 16 марта, общаясь с журналистами на борту президентского самолета Air Force One по дороге в Вашингтон из своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, пишет "Дойче велле".

При этом Трамп отметил, что, как он надеется, он и Путин "смогут сделать некоторые заявления" касательно предложения США по установлению перемирия в Украине.

"Я думаю, с Россией наши дела развиваются довольно хорошо, - цитирует главу Белого дома телеканал CNN на своем сайте. - Посмотрим, будет ли у нас, о чем объявить, может быть, ко вторнику. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным".

"За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне (России против Украины. - Ред.), - указал Трамп. - Может быть, сможем, может быть, нет, но, думаю, у нас есть очень хороший шанс".

Кремль подтвердил подготовку диалога

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 марта подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа. "Это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - заявил он на брифинге, реагируя на соответствующий вопрос. Темы ожидаемой беседы двух лидеров при этом не уточнялись.

Возможные темы разговора Трампа и Путина

"Думаю, мы уже очень много обсудили в той связи, очень много, с обеих сторон", - добавил Трамп. В дальнейших переговорах речь пойдет о "территориях" и "энергетических заводах", пишут CNN и информагентство AP. Эти темы Трамп называет "разделом некоторых активов", следует из сообщений.

Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на планируемых переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.

Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. "Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены россияне. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю", - заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS, обнародованном 16 марта. Спецпосланник Трампа особо выделил наличие "множества элементов", о которых необходимо договориться, чтобы режим прекращения огня вступил в силу.

 Путин и Зеленский о возможности перемирия

13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин впервые прокомментировал соответствующее предложение США, заявив, что Москва "в целом" его поддерживает, "но есть нюансы". В частности, Россия хочет гарантий, что украинская армия не воспользуется перемирием для продолжения мобилизации, подготовки военнослужащих и получения вооружений, подчеркнул он.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путин  "не настроен на мир".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 14 марта написал в Telegram, что видит "хорошую возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир". "Конечно, мы думаем о гарантиях безопасности. Конечно, мы думаем о контроле за прекращением огня. Но первый шаг необходим. Мы поддерживаем наших американских партнеров и Президента Трампа в этом. Мы хотим доверять Америке и ее Президенту. Украина готова действовать быстро и конструктивно. И мы предупредили, что единственной стороной, которая будет пытаться все саботировать, будем не мы", - написал он в другом посте.

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