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Копенгаген — Вашингтону: «Нельзя шпионить за союзником»

Euronews 9 мая, 2025 18:15

Мир 0 комментариев

Датские власти выражают возмущение по поводу сообщений в СМИ о том, что США активизировали сбор разведданных в Гренландии.

В МИД Дании вызвали и. о. посла США в стране в связи с сообщениями в американских СМИ о том, что Вашингтон активизировал сбор разведданных в Гренландии.

В официальном заявлении датского министерства иностранных дел сказано, что высокопоставленный датский дипломат Йеппе Транхольм-Миккельсен встретился в ведомстве с Дженнифер Холл Годфри, исполняющей обязанности главы американкой дипмиссии в Копенгагене.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что несколько американских чиновников, подчинённых директору национальной разведки Талси Габбард, направили запрос руководителям разведслужб о сборе информации касательно движения за независимость в Гренландии и поручили им проанализировать мнение общественности о добыче ресурсов на этой датской территории американскими компаниями.

Накануне в среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его правительство потребует от американского дипломата "опровержение" или разъяснения.

Расмуссен, который неоднократно критиковал администрацию Трампа за её притязания на Гренландию, сказал, что изложенное в докладе The Wall Street Journal "очень тревожным" и что датские власти "относятся к этому со всей серьёзностью".

Комментируя публикацию, премьер-министр Метте Фредериксен заявила агентству Associated Press: "Нельзя шпионить за союзником".

Дополнительных сведений датский МИД не предоставил, а посольство США от комментариев отказалось.

В офисе директора нацразведки США Габбард заявили, что с подачи ведомства министерство юстиции ведёт расследование дел о возможной утечке информации из структур разведсообщества.

"The Wall Street Journal должно быть стыдно за пособничество теневому правительству, которое стремится подорвать паторитет президента путём политизации и обнародования секретной информации", - говорится в заявлении.

"Они нарушают закон и подрывают безопасность и демократию нашей страны. Те, кто сливает секретную информацию, будут найдены и привлечены к ответственности по всей строгости закона" - добавляется в нём.

Жители против присоединения Гренландии к США

Свои претензии на полуавтономную датскую территорию Дональд Трамп объясняет тем, что остров якобы необходим Соединённым Штатам для обеспечения своей национальной безопасности.

Гренландия богата важными минресурсами и редкоземельными металлами. Аналитики говорят, что таяние арктических льдов открывает всё более широкие стратегические возможности для торговли, энергетики и транспорта в регионе, ставшем целью геополитического соперничества.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон "уважает самоопределение народа Гренландии", добавив при этом, что гренландцы "не хотят быть частью Дании".

Однако, согласно опросу общественного мнения, проведённому в январе, 85 % респондентов не желают, чтобы их остров присоединился к США.

В прошлом месяце премьер-министр Гренландии назвала заявления Белого дома о богатом полезными ископаемыми арктическом острове проявлением неуважения, подчеркнув, что он "никогда, ни при каких обстоятельствах не станет объектом собственности, который может быть куплен кем-то".

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