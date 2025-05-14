Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Мая Завтра: Aivita, Elfa, Elvita, Krisjanis
Доступность

Когда в Латвию наконец придёт лето? Синоптики проболтались!

tv3.lv 14 мая, 2025 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Фото press.lv

О похолодании в Латвии можно говорить, начиная  с 5 мая, когда температура заметно понизилась и держится ниже климатической нормы до сих пор. В некоторых местах, например, в Руцаве, синоптики даже фиксируют волну холода — в течение шести суток подряд температура воздуха была ниже нормы, рассказала порталу tv3.lv руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) Лаура Круминя. Она отмечает, что первоначальные майские прогнозы предвещали более тёплую погоду.

Затянувшаяся волна холода

«Латвия в мае уже переживала экстремальные температуры — например, в 1953 году воздух остывал до -10,6 градусов. В 2023 и прошлом году температура опускалась до -6 и -5 градусов. Но особенность этого года — в продолжительности холода и заморозков», — объясняет Круминя. Она также напоминает, что в мае 2017 года в северной части Курземе выпал снег, и местами его покров достигал 10 сантиметров.

По словам синоптика, нынешнюю прохладу люди и природа особенно остро ощущают потому, что ещё в середине и конце апреля в Латвии была волна тепла. В Латгале в отдельных метеостанциях пять суток подряд фиксировалась среднесуточная температура выше +15 градусов, что означает наступление метеорологического лета.

«Растительность быстро развивалась, всё бурно расцветало, люди активно работали в садах. И вдруг наступил продолжительный период холода, который оказался губительным для чувствительных к морозам растений», — говорит Круминя.

Почему так холодно?

Как объясняет ведущий прогноза погоды передачи «900 секунд» Мартиньш Бергштейнс, холод сохраняется из-за устойчивой атмосферной ситуации: сейчас над Великобританией и Западной Европой господствует антициклон, а в восточной части, включая Россию, — циклон. «Из-за этого в Латвию поступает холодный воздух, и атмосферная циркуляция уже больше недели остаётся неизменной. И пока она не изменится, о потеплении говорить рано», — говорит он.

Лето придётся ещё подождать

На этой и следующей неделе по-летнему тёплой погоды в Латвии не ожидается. Если в понедельник и вторник местами воздух прогревался до +15 градусов, то в ближайшие дни снова станет прохладнее — в среду и четверг температура поднимется лишь до +7…+10 градусов, прогнозирует Круминя. Заморозки в ближайшее время, впрочем, не предвидятся.

«Погоду будут определять циклоны, будет облачно, солнце появится лишь кратковременно, зато возможны осадки. Во второй половине недели, на выходных или в начале следующей недели ЛЦОСГМ может даже выдать жёлтое предупреждение о сильном дожде», — отмечает Круминя.

Предполагается, что до начала следующей недели температура останется в пределах +10…+15 градусов. Кроме того, неделя может начаться с ветров, а во второй половине — снова похолодает. Под влиянием арктического воздуха в Латвии возможны новые заморозки и мокрый снег.

Когда же придёт тепло?

По прогнозам Крумини и Бергштейнса, перемена погоды в Латвии возможна в последнюю неделю мая.

«Если смотреть в рамках мая, именно последняя неделя может принести дневные температуры до +20 градусов, и вероятность заморозков исчезнет», — говорит Круминя.

Но она тут же добавляет, что это не будет первый год, когда метеорологическое лето наступит только в июне.

Точной уверенности, насколько тёплой будет последняя неделя мая, пока нет, но есть надежда, что «застойная» воздушная масса, приносящая холод, наконец сдвинется, говорит Бергштейнс.

«В последнюю неделю мая может начаться смена воздушных масс, и в Латвию поступит тёплый воздух с юга Европы. Однако исключать, что после пары тёплых дней снова похолодает, нельзя», — отмечает синоптик.

Он также считает, что в этом году купальный сезон, скорее всего, начнётся не раньше июня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Бабите пожилая дама врезалась на машине в детскую площадку

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя

Мир 20:39

Мир 0 комментариев

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Читать

Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

Читать

Государственных денег не существует: бизнесмен

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Читать

Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги?

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Читать

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Читать