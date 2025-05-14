Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ

В рамках данного пакета будут внесены в черный список ЕС еще 200 судов российского "теневого флота", их число тем самым может превысить 340. Кроме того, в него попадут еще около 30 компаний, замешанных в уклонении от санкций, особенно в отношении товаров двойного назначения, а также 75 лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя.

Официальное принятие 17-го пакета санкций в отношении России, развязавшей войну против Украины, планируется на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

ЕС создает правовую основу для санкций против пропагандистов РФ

Как передает далее корреспондентка DW со ссылкой на дипломатический источник, в рамках отдельного режима санкций за гибридную деятельность ЕС создал правовую основу для введения ограничительных мер против пропагандистов - под них подпадут свыше 20 лиц и организаций, распространяющих дезинформацию. Этот санкционный режим коснется судов, уничтожающих подводные кабели, а также злоумышленников, нарушающих работу аэропортов, серверов и так далее.

В рамках режима санкций за нарушения прав человека будут введены ограничительные меры в отношении судей и прокуроров, причастных к делам Навального и Кара-Мурзы. Всего список пополнят 20 человек, сообщает далее корреспондентка DW в Брюсселе. В рамках режима санкций против использования химоружия, по ее данным, будет введен запрет на экспорт химикатов, используемых в производстве ракет.

Санкции не связаны с новыми требованиями 30-дневного прекращения огня

Данные санкции готовились на протяжении нескольких недель, то есть еще до того как Москва отказалась принять предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая, с которым выступили в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Ранее дипломаты в Брюсселе в разговоре с корреспонденткой DW отмечали, что этот пакет не вызвал особых разногласий среди делегаций государств Евросоюза, а дискуссия на уровне послов прошла быстро. В то же время несколько делегаций взяли дополнительное время на изучение свежих поправок, внесенных Еврокомиссией.