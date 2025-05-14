Чекушин: вызываю на пари — обманет Шлесерс русских избирателей или нет?

Шлесерс не станет мэром Риги. С так называемыми «русскими» партиями Шлесерс не пойдет сам. И он этого не скрывает. Латышские партии – «Новое единство» или Национальное объединение - сами не поддержат Шлесерса на посту мэра. И Шлесерс, как опытный политик это знает.

Главное для Шлесерса – чтобы его партия попала в Риге во власть, на любых условиях, даже если он сам не станет мэром. Сейчас существует максимально высокая вероятность, что после выборов будет создана коалиция с мэром от национального объединения Эдвардсом Ратниексом и вице-мэрами от Нового Единства Вилнисом Кирсисом и от Латвии на первом месте, скорее всего Андрисом Озолсом.

Поэтому я предлагаю Айнарсу Шлесерсу публичное пари. Если я не прав, то я отработаю полный рабочий день дворником в одном из рижских парков. Если же я прав, то поработать в парк пойдет Айнарс Шлесерс".

Напомним, что 6 мая партия "Прогрессивные" предложила Национальному объединению и "Новому Единству" подписать меморандум, в котором стороны бы обязались не сотрудничать в Рижской думе следующего созыва с партией Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

"Новое единство" в лице мэра Риги Вилниса Кирсиса - подписало. А кандидат в мэры Риги от Нацобъединения, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс назвал инициативу "пиар-ходом" "Прогрессивных". И дал понять, что Нацобъединению не нужны такие подтверждения "латышскости" как подписание подобного меморандума.