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Игру остановить, тренера уволить! Ванага услышала русский язык на футбольном поле и вышла из себя

Редакция PRESS 18 марта, 2025 16:03

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Главу Латвийского профсоюза учителей LIZDA Инга Ванага до глубины души возмущена. Нет не очередной новацией министерства образования. Тут на футбольном матче тренер по русски говорил.

"Латвийская федерация футбола, спортивные школы и клубы - проинформируйте всех тренеров латвийских футбольных команд, работающих в спортивных школах и клубах, о том, что они должны говорить на латышском языке как на тренировках, так и на турнирах. Если во время игры они говорят, дают команды и указания на русском языке, то игра должна быть остановлена, а тренер дисквалифицирован", - написала она.

Странная мягкость в дни, когда привычный нам мир рушится на глазах. Не просто тренер должен быть дисквалифицирован, а вся команда распущена с пожизненным запретом играть в футбол. Да и к футболу как таковому надо присмотреться - в азарте игры не только у тренеров, но и у игроков могут вырваться неправильные слова. Короче, все футбольные клубы переименовать в лыжные.

Кстати, интересно было бы спросить у г-жи Ванаги - а что там по ее прямому профилю, что у нас с образованием? Как там с учителями латышского в школах - поди отбоя нет от желающих поработать? (Спойлер - нет). А с другими учителями предметниками? А с зарплатами? А с сельскими школами? Так может попахать немного свою ниву, прежде чем давать ценные указания Латвийской федерации футбола?

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