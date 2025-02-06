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Хватит, достало! Бельгия совершает резкий произраильский поворот, отказываясь от «левой повестки»

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 15:13

Мир 0 комментариев

После почти восьми месяцев политического кризиса и напряженных переговоров Бельгия наконец подошла к созданию нового правительства, сообщает издания «Israel Hayom».

Новая коалиция, включающая пять партий, ориентирована на правоцентристские взгляды. Это представляет собой значительное изменение по сравнению с предыдущим правительством, которое считалось одним из самых недружественных к Израилю в Европе. В отличие от него, новое коалиционное соглашение предусматривает нейтральный подход к Иерусалиму и израильско-палестинскому конфликту.

Ожидается, что 6 февраля парламент проголосует за утверждение нового правительства. По текущим прогнозам, коалиция заручится поддержкой 81 из 150 депутатов. В ее состав входят три фламандские и две валлонские партии, что отражает двунациональную структуру страны. Крупнейшей партией в правительстве станет правоцентристский «Новый фламандский альянс» (N-VA).

Перед новым кабинетом стоит серьезная задача по выходу из экономического кризиса. В коалиционном соглашении намечены меры по сокращению государственных расходов, контролю над инфляцией и стимулированию роста экономики. Важной частью реформ станет пересмотр системы социальных выплат, включая уменьшение пособий для мигрантов и просителей убежища. Также планируется ужесточение иммиграционной политики и введение строгих критериев предоставления финансовой помощи. В сфере безопасности правительство намерено увеличить финансирование армии и полиции для борьбы с преступностью.

Новым премьер-министром станет Барт де Вевер, бывший мэр Антверпена, известный своими тесными связями с еврейской общиной. В коалиционном соглашении четко обозначено изменение подхода Бельгии к Израилю и еврейской общине. В частности, правительство пообещало, что Бельгия не будет в одностороннем порядке признавать палестинское государство — подобные решения будут приниматься в соответствии с политикой ЕС и на основе общеевропейского консенсуса.

Еще одним важным решением станет признание группировки «Хезболла» террористической организацией, включая запрет на любые контакты с ней, в том числе с ее политическим крылом. Также Бельгия подтверждает свою жесткую позицию против ядерной программы Ирана.

В последние годы страна стала центром пропалестинских движений, некоторые из которых открыто поддерживали ХАМАС. При предыдущем правительстве Брюссель не предпринимал активных шагов против антиизраильской риторики в публичном пространстве. Теперь новая коалиция планирует решительные меры, включая санкции против мечетей и школ, распространяющих антисемитскую пропаганду. Также рассматривается возможность запрета организации «Самидун», чьи активисты подстрекали к антиизраильским акциям.

При этом новое правительство поддерживает концепцию двух государств, но намерено уделять больше внимания безопасности Израиля. В коалиционном соглашении подчеркивается несогласие Бельгии с расширением еврейских поселений в Иудее и Самарии, а также ее поддержка европейских мер против актов насилия со стороны экстремистских поселенцев.

Одним из ключевых архитекторов политического сдвига стал Михаэль Фрейлих, член парламента от партии N-VA и специальный посланник Европейской еврейской ассоциации (EJA) по борьбе с антисемитизмом. Он принимал активное участие в коалиционных переговорах и добился того, чтобы проблема антисемитизма заняла важное место в повестке дня нового правительства.

«Это правительство демонстрирует более сбалансированный и даже позитивный подход к Израилю», — отметил Фрейлих в интервью «Israel Hayom». «Если раньше Бельгия поддерживала санкции против Израиля и выступала за признание палестинского государства, то теперь ситуация изменилась».

По его словам, перемены отражены в коалиционном соглашении: «Ранее в подобных документах вообще не упоминался антисемитизм. Теперь он фигурирует там несколько раз, а отсутствие левых партий дает возможность всерьез заняться борьбой с этим явлением».

Фрейлих с осторожным оптимизмом смотрит на будущее: «Я вижу реальный шанс укрепить отношения с Израилем".

 

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