В Латвии начинается потепление: прогноз на новую неделю

В эти дни температура воздуха опустилась на шесть градусов ниже среднего показателя 1991-2020 годов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе в Латвии ожидается примерно на два градуса холоднее нормы.

В эти выходные во многих местах пройдут ливни, в некоторых местах возможны грозы и град. Ветер будет дуть слабый или умеренный с севера. Температура воздуха ночью опустится до -2..+5 градусов, днем ​​поднимется до +8..+13 градусов.

В понедельник ожидается более сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +11..+16 градусов, на побережье температура останется на несколько градусов ниже.

В середине и второй половине следующей недели, скорее всего, придет немного более прохладный воздух с северными ветрами. Ожидаются отдельные осадки, в основном кратковременные дожди в некоторых частях страны, возможны также грозы и град.

