«Хороших новостей не могу принести»: Калвитиса волнует экономическая ситуация в Латвии

"Новый бюджет - с дефицитом в два миллиарда, большие изменения в налоговой политике, которые повлияют на каждого жителя. В газовом секторе повышается акцизный налог. [..] Такие вещи меня волнуют", - сказал Калвитис.

По его мнению, сейчас не видно предпосылок для того, чтобы Латвия смогла за короткое время "достичь экономического рывка".

"Я на данный момент хороших новостей принести не могу. [..] На что мы можем надеяться, так это на то, что в геополитике настанут более спокойные времена, это вернет наш регион в гораздо более безопасную ситуацию, так что возрастет экономический оптимизм в регионе. Сейчас мы видим, что ситуация такова, какова она есть. Мы - окраина Европы, мы в прифронтовой зоне с соседями, поток инвестиций ограничен", - заявил он.