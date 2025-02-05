Грецию трясёт: латвийское посольство рекомендует землякам отказаться от посещения Санторини, Анафи и других островов

"Греческое министерство советует избегать портов Амуди, Армени, Корфос и Старого порта (Палеос Лименас) в районе Фиры и выбирать безопасные маршруты при поездках, особенно в районах, где высок риск оползней", - говорится в обновленной информации для путешественников.

Учитывая, что регион является не только сейсмически активным, но и то, что Санторини - вулканический остров, сейсмологи в настоящее время лишь строят предположения о возможном развитии ситуации, не исключая возможности активизации вулкана.

"Дорогие земляки, будьте бдительны и ответственны. Следуйте объявлениям или распоряжениям местных властей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в нерабочее время просим обращаться к дежурному сотруднику Консульского департамента Министерства иностранных дел по телефону +371 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Посольство приглашает граждан Латвии регистрировать свое пребывание за рубежом в Консульском регистре. Такая регистрация позволяет оказывать консульскую помощь этим лицам в чрезвычайных ситуациях. Регистрация в Консульском регистре является добровольной, плата за нее не взимается", - сообщает посольство Латвии в Греции.

В понедельник к северо-востоку от Санторини были зафиксированы толчки магнитудой до 4,9, а в последние два дня рядом с островом произошло более 280 небольших землетрясений, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), с 28 января в районе между островами Аморгос и Санторини было зарегистрировано в общей сложности более 555 толчков.

Остров Санторини (Тира) является частью Греческой вулканической дуги — цепи вулканических островов, последнее крупное землетрясение на острове произошло летом 1956 года.

Греческие власти заявили, что нынешняя сейсмическая активность в регионе связана с движением тектонических плит, а не с вулканической активностью.