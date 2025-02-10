В Латвии из-за санкций, введенных против России и Белоруссии, заморожено 103 объекта недвижимости. Более половины из них находятся в Юрмале. У российской певицы Ларисы Долиной есть квартира в элитном жилом доме на улице Мадонас. Она поддерживает вторжение России в Украину и выступала в оккупированном Донбассе, из-за чего в последние дни прошлого года была включена в европейский санкционный список, а ее квартира была арестована.

Почти все квартиры в этом элитном доме принадлежат иностранцам — об этом недавно сообщила Земельная служба в информационном докладе Министерства внутренних дел правительству, выделив конкретный дом как яркую иллюстрацию последствий политики временного вида на жительство.

Между элитными жилыми домами находился государственный, неосвоенный участок земли со старым фундаментом кафе. Несмотря на выгодное расположение, он приносил одни убытки. В 2021 году компания «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) продала на аукционе участок земли за 394 тысячи евро.

Земельный участок на улице Мадонас в Юрмале приобрел гражданин России Андрей Клиновский. Его отец известен в России как человек, создавший под Москвой известный теперь поселок Рублевка, где проживают самые богатые и влиятельные политики и чиновники РФ.

Отец Андрея Клиновского, Тимофей, когда-то приобрел землю на территории бывшего колхоза недалеко от Москвы и построил там частный жилой поселок, ныне известный как Рублевка. В частных домах, похожих на дворцы, проживают главы государственных компаний, генералы и даже бывший президент России Дмитрий Медведев.

В 2021 году, когда Клиновскому продали землю в Юрмале, VNĪ уже внедрила требования по борьбе с отмыванием денег, или так называемые AML. Никаких вопросов о происхождении денег у владельца Рублевки не возникло.

За последние десять лет компания «Valsts nekustamie īpašumi» продала около 30 объектов недвижимости в Юрмале. Почти каждый третий объект достался иностранцам.

Например, усадьбу Майори в прошлом году приобрел Мухамметгулы Гатиев, фундамент кафе на пляже приобрел Виталий Мельнич, а бывший дом престарелых в Каугури приобрел Гафур Джафаров.

Выставленные на аукционы объекты недвижимости в основном находятся в аварийном состоянии и требуют крупных вложений в реконструкцию. Поэтому предлагаемые суммы, несмотря на цены сделок в курортном городе, невелики. За последние десять лет государство выручило чуть менее четырех миллионов евро от продажи 30 объектов недвижимости.

Одна из крупнейших сделок с государственной недвижимостью в Юрмале в прошлом году была связана с землей на улице Викингу. Он также оказался в руках гражданина России, правда, уже после аукциона.

Эксклюзивный участок земли на берегу реки Лиелупе был арендован у Министерства финансов в 1997 году тогдашним главой Агентства приватизации Янисом Наглисом. Он построил там дом. На территории без разрешения были построены бассейн и теннисный корт, а недвижимость сдавалась в аренду отдыхающим. Арендная плата составляла чуть больше 2000 евро в год. Пять лет назад VNĪ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность договора и строительства. Пришел ответ, что срок исковой давности давно истек.

Так же пришли к выводу, что снос самовольно построенного здания обойдется слишком дорого, а судебные разбирательства по поводу выселения арендатора займут слишком много времени. Поэтому год назад земля была выставлена ​​на аукцион. Недвижимость продавалась по договору аренды дома, что снижало стоимость земли. На втором аукционе землю купил Янис Наглис-младший за 219 тысяч евро. Через несколько месяцев он продал все российско-венгерскому гражданину Александру Романову.

...Телепрограмма уже сообщала, что Государственная счетная палата критикует отсутствие единой политики в отношении государственного имущества. Кабинет министров не рассматривал отчет о текущей ситуации на протяжении пяти лет. Поэтому ничего не было сделано.

Госагентство недвижимости не разглашает гражданство покупателей объектов, ссылаясь на то, что это персональные данные. В большинстве случаев информация об этом отсутствует и в записях земельной книги. Реестр предприятий больше не отображает в своей базе данных гражданство должностных лиц компании, что затрудняет доступ учреждений, средств массовой информации и любого члена общественности к простым фактам.