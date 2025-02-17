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Граница закрывается? СГБ поддержала запрет на туризм в РФ и Белоруссию

© LETA 17 февраля, 2025 14:18

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В Службе государственной безопасности (СГБ) подтвердили, что внесенные в Сейм поправки к Закону о туризме, запрещающие поставщикам туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги в России и Белоруссии, соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

В своих публичных сообщениях СГБ неоднократно предупреждала общественность о том, что поездки в государство-агрессор Россию или ее союзника Белоруссию в нынешних обстоятельствах опасны и безответственны. Путешествуя в эти страны, граждане Латвии подвергают себя высокому риску шпионажа, вербовки и провокаций.

По мнению Департамента туризма Латвии, такие поправки в Закон о туризме соответствуют интересам национальной безопасности Латвии и могли бы сократить эмиграцию граждан Латвии в Россию и Белоруссию.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе Сейм внес на рассмотрение Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поправки в Закон о туризме, внесенные фракцией Сейма «Новое единство», запрещающие поставщикам туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги в России и Беларуси.

Цель поправок — снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии и предотвратить их вербовку в интересах России или Беларуси.

Законопроект будет применяться ко всем поставщикам туристических услуг, зарегистрированным в Латвии. Запрет на оказание указанных туристических услуг в России и Белоруссии будет реализован в рамках уже введенных международных санкций в отношении этих стран и позволит предотвратить политические и экономические отношения, которые могли бы способствовать агрессии или нарушению прав человека, поясняют авторы законопроекта.

Политическая сила подчеркивает, что отчет СГБ за 2024 год свидетельствует о том, что, несмотря на неоднократные призывы СГБ и МИД не ездить в Россию, число путешественников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось вдвое — в среднем ежемесячно в Россию выезжало почти 2000 жителей Латвии.

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