В то же время средний 12-месячный уровень потребительских цен в августе вырос на 1,1% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Наиболее значительное влияние на изменение уровня цен в августе 2024 года по сравнению с июлем оказали товары и услуги, связанные с транспортом (-0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,2 процентного пункта), различные товары и услуги (-0,1 процентного пункта), одежда и обувь (-0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,1 процентного пункта) и услуги ресторанов и гостиниц (+0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8% за месяц.

Цены на свежие овощи (-8,1%) и картофель (-13,6%) снизились в течение месяца в связи с сезонным фактором. Акции привели к снижению цен на сыр и творог (-1,9%), мясо птицы (-1,6%), свежие фрукты (-1,5%), мясные продукты (-1,7%), макаронные изделия (-3,2%) и свежую или охлажденную рыбу (-4,1%). Также подешевели сахар (-11,2%), яйца (-2,9%) и кофе (-0,7%).

По окончании акций подорожали молочные продукты (+2,7%), кондитерские изделия (+1,5%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,9%), хлеб (+0,5%) и йогурт (+1,8%). Также выросли цены на шоколад (+2,2%) и растительное масло (+4,5%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1,1%. В связи с продолжением летней распродажи обуви средний уровень цен на нее снизился на 5,3%, в то время как цены на одежду выросли на 0,1%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц вырос на 0,3%. Наиболее существенно в этой группе подорожало электричество (+0,6%). Также подорожала тепловая энергия (+0,3%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, стали дешевле на 2%, в основном за счет снижения цен на топливо на 3,9%. Дизельное топливо подешевело на 4,5%, бензин - на 4,1%, автомобильный газ - на 3%. Также подешевели пассажирские авиаперевозки. Пассажирские перевозки морским и автомобильным транспортом подорожали.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 0,7%, при этом подорожали услуги по организации досуга и спорта, пакетный отдых и художественная литература. Однако благодаря акциям подешевели канцелярские товары и принадлежности для рисования.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен за год внесли свежие овощи (+11,4%) и кондитерские изделия (+8%). Дороже стали молоко (+11%), оливковое масло (+32,1%), свежие фрукты (+4,3%), картофель (+16,4%), сливочное масло (+14,2%), фруктовые и овощные соки (+12,4%), шоколад (+8,2%) и сладости (+17,8%). Также выросли цены на молочные продукты (+3,3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+10,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+1,5%) и мясо птицы (+2%). Цены упали на сахар (-20,7%), муку и другие крупы (-8,8%), яйца (-4,1%) и макаронные изделия (-6%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 13,1% за год. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,8%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино.

В группе одежды и обуви средний уровень цен за год вырос на 3%. Цены на одежду выросли в среднем на 3,6%, а на обувь - на 1,2%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 10%. Наиболее значительно за год снизились цены на электроэнергию (-28,6%) и отопление (-13,1%). Снизились цены на твердое топливо (-6,4%) и природный газ (-7,6%). Однако выросли цены на услуги по управлению жильем (+7,5%), аренду (+7,2%), на вывоз мусора (+10,4%), водоснабжение (+5,8%) и услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,1%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 5,6%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 3,6%, при этом подорожали цветы, подписка на телевидение, корм для домашних животных, газеты и журналы. Персональные компьютеры подешевели.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, рестораны и кафе. Однако цены на топливо снизились (-4,4%).