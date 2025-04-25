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Гаусс: после увольнения остались нерешенные обязательства (1)

© LETA 25 апреля, 2025 08:11

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Бывший председатель правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс, уволенный со своей должности в начале апреля этого года, считает, что после его увольнения остались нерешенные обязательства.

«Исходя из трудового договора, я считаю, что остались неурегулированные обязательства», — сказал Гаусс агентству LETA, отвечая на вопрос, будет ли он требовать компенсацию.

Он подтвердил, что последнюю выплату он получил в день увольнения, и с тех пор никаких других выплат не было.

В то же время Гаусс заявил, что решение о его увольнении было политически мотивированным, и выразил мнение, что лучшим решением для airBaltic было бы его возвращение на работу в компанию. «Однако я по-прежнему поддерживаю компанию и оставляю за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, если возникнет такая необходимость», — сказал он.

Представители airBaltic ранее подчеркивали, что все обязательства перед Гауссом были выполнены в решении правления от 7 апреля. Выплаты были произведены в полном объеме после ухода с должности, и, согласно решению, никаких дополнительных выплат или компенсаций не предусмотрено.

В связи с конфиденциальностью решения авиакомпания не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу.

Как сообщалось, 7 апреля этого года правление airBaltic приняло решение об увольнении председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса с занимаемой должности. В 2024 году зарплата Гаусса в компании составила 838 568 евро.

Ранее Гаусс сообщил, что увольнение стало для него неожиданностью, хотя политики требовали этого уже давно.

Гаусс начал работать в airBaltic 1 ноября 2011 года.

Также сообщается, что конкурс на место  генерального директора airBaltic планируется объявить на следующей неделе — 30 апреля. Процесс отбора может занять в общей сложности около трех месяцев.

До этого момента авиакомпанией будет руководить ее нынешний временно исполняющий обязанности генерального директора, главного операционного директора и член правления Паулс Цалитис.

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