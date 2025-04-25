Нужна помощь: полиция устанавливает личность девушки (ФОТО)

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.