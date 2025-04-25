Президент Эстонии наложил вето на закон, предписывавший Эстонской православной церкви разорвать отношения с Москвой

Законопроект признавал угрозой нацбезопасности и конституционному строю Эстонии деятельность на территории страны любых религиозных объединений, которые подчиняются или взаимодействуют с руководством, находящимся на территории иностранного государства. "Неясный запрет на международные связи приведет к юридическим спорам и может повлечь ограничения свобод всех объединений, включая политические партии", - обосновал свое решение Карис.

При этом президент признал, что Московский патриархат подрывает "суверенитет и демократию государства", однако напомнил об уже существующих в эстонском законодательстве возможностях для контроля за религиозными организациями. "Проблема не в отсутствии юридических инструментов, а в их применении", - цитирует Кариса KNA.

В Эстонии действуют две православные церкви: одна подчиняется Вселенскому патриархату Константинополя, а другая - Московскому патриархату. Последняя, Эстонская христианская православная церковь, в марте 2025 года убрала упоминание о Московском патриархате из своего названия, однако в ее уставе по-прежнему указано, что она подчиняется главе РПЦ, патриарху Кириллу. Кирилл активно поддерживает президента России Владимира Путина и называл развязанную РФ полномасштабную войну в Украине "священной".