В Латвии завершено расследование дела о разжигании ненависти в Facebook

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении гражданина Латвии, подозреваемого в действиях, направленных на разжигание национальной и этнической ненависти в отношении представителей еврейского народа. Как установлено следствием, мужчина использовал для этого социальную сеть Facebook.

Материалы дела переданы в прокуратуру Пардаугавского района Риги для начала уголовного преследования.

В прошлом году Служба государственной безопасности передала уголовное дело в 5-е бюро Департамента криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции для проведения досудебного расследования. В ходе расследования Государственная полиция установила, что мужчина 1971 года рождения, гражданин Латвии, используя автоматизированную систему данных - социальную сеть «Facebook», совершал действия, направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти к представителям еврейского народа. Таким образом, мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 78 (2) Уголовного кодекса.

Согласно указанной статье, за действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти с использованием автоматизированных систем обработки данных, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, временного лишения свободы, общественных работ, пробационного надзора или денежного штрафа.

23 апреля 2025 года полиция передала материалы дела в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает: никто не может считаться виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.