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Возможный педофил останется в предвыборном списке: как это?

© Lsm.lv 25 апреля, 2025 08:18

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Представителя спортивного клуба Babīte Гирта Йеске, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, не исключат из списка кандидатов в муниципальные депутаты от Латвийского объединения регионов. Хотя партия публично заявила, что хотела бы исключить подозреваемого из списка, представители Центральной избирательной комиссии пояснили, что такой шаг запрещает закон, сообщает rus.lsm.lv. 

Тревогу подняли родители детей: заявили, что в футбольном лагере в Барселоне, в Испании, где отдыхали и занимались 11- и 12-летние подростки из Латвии, возможно, происходило сексуальное насилие. Один из подростков рассказал, что некоторые маленькие футболисты ночевали в одной комнате с представителем спортивного клуба Babīte. Когда мужчина укладывал детей спать, он ложился с ними в кровать и трогал через одежду. Это произошло в минувшие выходные. Однако родители подозревают, что пострадавших детей может быть больше, и преступные действия могли продолжаться в течение более длительного времени. В Госполиции отреагировали быстро.

«Мы срочно допросили нескольких подростков, которые вернулись из спортивного лагеря. Да, мы действительно установили наличие состава преступления и в тот же вечер задержали одного человека. Он признан подозреваемым. Суд избрал для этого человека меру пресечения — заключение под стражу. 
Я обращаюсь к родителям тех детей, которые занимались этим видом спорта и участвовали в лагерях или тренировках — поговорите со своими детьми о том, что, возможно, они до сих пор вам не рассказывали», — сказал Вилнис Наглис, начальник 1-го бюро Управления Уголовной полиции.

Как стало известно Латвийскому телевидению, в преступлении подозревается Гирт Йеске, и он не только представитель спортивного клуба Babīte, но и кандидат в депутаты на выборах в самоуправление Марупского края. Партия, от которой он баллотируется (Latvijas Reģionu apvienība), призывает Центральную избирательную комиссию исключить мужчину из списка. Отмечая, что он не является членом партии, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. Однако в ЦИК говорят, что исключить его из списка — невозможно.

«Закон о выборах в самоуправления не предусматривает возможность исключить человека из списка, если он задержан или против него выдвинуто обвинение или мера пресечения. Для этого должен быть приговор суда, человек должен быть осуждён за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — пояснил представитель ЦИК Андрей Вайварс.

Гирт Йеске не был сертифицированным тренером Латвийской футбольной федерации, и никакой лицензии от федерации у него нет, заявил Константин Рубинс, специалист по безопасности и честной игре Латвийской федерации футбола: «Узнав о ситуации, Комитет по этике немедленно провел экстренное заседание. Мы сразу же приняли решение запретить этому человеку заниматься любой футбольной деятельностью на время расследования, и в любом случае более чем ясно, что это неприемлемо для Латвийской федерации футбола и футбольной семьи Латвии. Мы категорически против таких поступков. Мы отреагировали как можно строже».

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