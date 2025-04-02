Фонд развития портов служит интересам отдельных должностных лиц — Госконтроль

Большинство задач, финансируемых из Фонда, по сути дублируют функции и задачи Министерства сообщения, а средства Фонда скорее шли на обеспечение дополнительного вознаграждения сотрудников министерства, расширение возможностей для командировок и покрытие представительских расходов, выявил Государственный контроль в ходе ревизии, сообщает LSM+.

КОРОТКО:

Фонд не финансирует реализацию совместных портовых проектов, хотя был создан в 1994 году именно для этой цели.

Большинство задач, финансируемых Фондом, фактически дублируют задачи, находящиеся в ведении Министерства транспорта.

Финансирование Фонда скорее пошло на обеспечение дополнительного вознаграждения сотрудников министерства, расширение возможностей для командировок и покрытие представительских расходов.

Объем ресурсов Фонда достигает в среднем 231 000 евро в год и формируется за счет взносов крупнейших портовых управлений.

С 2019 по 2023 год из бюджета Фонда было использовано 819 666 евро (68%) на вознаграждения для Секретариата Латвийского совета портов, транзита и логистики.

Имеются существенные недостатки в управлении, включая неопределенный правовой статус Фонда и недостаточный контроль за использованием средств.

С 2019 по 2023 год не менее 161 770 евро были использованы неэкономно, а в некоторых случаях и незаконно.

Статус фонда неясен

Фонд был создан в 1994 году на основании Закона о портах. Текущая цель Фонда — управление финансовыми ресурсами для обеспечения интересов государства в развитии портов и повышения престижа латвийских портов. Для Фонда определены четыре задачи: 1) реализация совместных портовых проектов; 2) содержание государственной собственности в малых портах; 3) продвижение и реклама портов; 4) Обеспечение деятельности Латвийского совета портов, транзита и логистики.

Однако фактически из Фонда финансируются только две задачи.

Фонд не финансирует реализацию общих портовых проектов и не содержит государственную собственность в малых портах.

Существующая нормативная база неполна, поэтому правовой статус Фонда не может быть точно определен. Эта неопределенность затрудняет обеспечение законности и прозрачности деятельности фонда, а также осуществление эффективного надзора, констатирует Госконтроль.

Фонд не зарегистрирован ни в одном Регистре предприятий, но зарегистрирован в Службе государственных доходов как структурное подразделение VSIA Latvijas Jūras administrācija, хотя и не соответствует такому статусу. Как отмечает Госконтроль, Фонд считается государственным, хотя с 2010 года он больше не является частью государственного бюджета.

«Латвийские порты в настоящее время сталкиваются с серьезными вызовами, поэтому особенно важно обеспечить эффективное и целенаправленное использование их ресурсов. К сожалению, в ходе аудита мы обнаружили, что Фонд развития портов не имеет четкой интеграции в планирование развития государственных портов, у него отсутствуют конкретные достижимые результаты, а значительная часть его средств используется неэкономно и даже незаконно.

Госконтроль обратится в правоохранительные органы, в том числе в Генеральную прокуратуру и Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, по поводу выявленных несоответствий и нарушений правовых норм.

При нынешнем статусе, компетенции и результатах деятельности Фонд не имеет рациональной и осмысленной основы для существования. «Если Фонд продолжит свое существование, он должен пройти существенную реорганизацию — должен быть установлен четкий правовой статус, улучшено управление и введен эффективный финансовый контроль», — сообщил член совета Государственного контроля Гатис Литвинс.

Неэкономическая деятельность

Управление средствами Фонда в значительной степени не обеспечивало достижения целей с наименьшим использованием финансовых ресурсов.

Финансовые ресурсы Фонда формируются за счет взносов трех крупнейших портовых управлений – Управления Рижского свободного порта, Управления Лиепайской специальной экономической зоны и Управления Вентспилсского свободного порта. Годовой бюджет составляет в среднем 231 000 евро. Больше всего – 819 666 евро (68%) – в 2019–2023 годах Фонд потратил на оплату секретариата Латвийского совета портов, транзита и логистики (Совет), в котором в 2022 и 2023 годах работали в среднем 16 сотрудников Министерства сообщения.

Это нетипичная практика, поскольку в Латвии деятельность аналогичных советов высокого уровня обеспечивается отраслевыми министерствами за счет собственных средств и с существенно меньшими ресурсами.

Согласно уставу Фонда, его расходы планируются и далее организуются секретариатом Совета. Хотя Совет утверждает смету расходов на год и общее использование средств в конце года, он не осуществляет повседневный надзор за использованием средств Фонда. Секретариат Совета имеет широкие полномочия по распоряжению средствами Фонда в пределах общих утвержденных сумм по категориям расходов.

Соответственно, создана благоприятная среда для неэкономических, а также противоправных действий со средствами Фонда.

Проверка показала, что с 2019 по 2023 год:

1. не менее 97 644 евро было выплачено работникам секретариата Совета за сбор и анализ информации для подготовки информационных отчетов для Совета, которые, вопреки нормативному акту, фактически не были подготовлены как итоговые документы;

2. не менее 40 057 евро было потрачено на рекламную деятельность, включая командировочные и представительские расходы (подарки, подарочные карты, продуктовые корзины, включая алкоголь, обеды и ужины в ресторанах и т. д.), по которым Комиссия по рекламе, созданная Советом, не принимала решений;

3. не менее 23 562 евро было потрачено на расходы, не имеющие под собой правовой основы и не связанные с целью и задачами Фонда (индивидуальные уроки английского языка, использование автомобильного транспорта и приобретение основных средств для выполнения заказов, указанных в договорах компании);

4. Не было представлено никаких подтверждающих документов на использование 507 евро, и эта сумма была незаконно признана расходами Фонда.

«Это последствия недостатков в правовой базе деятельности Фонда и отсутствия контроля за использованием средств. Основная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Министерстве сообщения, которое отвечает за регулирование отрасли и вовлечение своих сотрудников в секретариат Совета», — отметил Литвинс.

Министерство сообщения не приняло мер по предотвращению рисков двойного финансирования, а также незаконных действий с собственными финансовыми ресурсами.

При назначении представителей министерства на работу в секретариат Совета допускалось финансирование задач, за которые отвечают Департамент транспортной логистики и Департамент координации международного сотрудничества Министерства сообщения.

Государственный контролер Эдгар Корчагин также признал в интервью программе Rīta panorāma Латвийского телевидения, что,

как показал аудит, средства, предназначенные для развития порта, послужили дополнительным вознаграждением должностным лицам Министерства сообщения, в том числе высокопоставленным.

Оплачивались обязанности, которыми должны заниматься сотрудники министерства, получающие за это зарплату. Госконтролер рекомендовал ликвидировать Фонд. Ответственность должностных лиц будет оцениваться соответствующими органами.

Фактически не на работе, но с зарплатой

Госконтроль выявил, что согласовывались командировки сотрудников за счет средств Фонда, когда на те же мероприятия в это же время ездили представители Минсообщения, командировки которых оплачиваются из бюджета ведомства.

В ходе проверок в Министерстве сообщения были выявлены случаи, когда сотрудники министерства фактически отсутствовали, находясь в командировке по поручению секретариата Совета, что не было надлежащим образом зафиксировано, но продолжали получать заработную плату от министерства.

Таким образом Министерство сообщения в период с 2022 по 2023 год необоснованно выплатило не менее 7290 евро в качестве вознаграждения.

Кроме того, выявлено пять случаев, когда сотрудник министерства получал суточные за одну и ту же командировку как из Фонда, так и из бюджета Министерства сообщения,что привело к необоснованным расходам в размере 865 евро.

В ходе проверки премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»), которая также является председателем Совета, была проинформирована о выявленных недостатках. В письменном ответе Государственному контролю премьер-министр выразил мнение, что функции секретариата Совета могло бы обеспечить Министерство сообщения в рамках своих ресурсов, высвободив тем самым средства Фонда для реализации общих портовых проектов или расходов на продвижение и рекламу порта.

По результатам проверки Госконтроль дал рекомендацию найти другой, более экономически эффективный способ реализации государственных интересов в развитии портов в рамках государственного бюджета. Таким образом Министерство сообщения обеспечило бы работу Совета (функции секретариата и материально-техническое обеспечение) в пределах своих ресурсов, а руководство портов было бы освобождено от финансирования этой функции, что снизило бы риски дублирования компетенций и двойного финансирования.