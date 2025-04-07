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Европейский Eutelsat не сможет заменить Starlink в Украине

© Deutsche Welle 7 апреля, 2025 17:22

Мир 0 комментариев

Фото Wikipedia

Спутники OneWeb европейской фирмы Eutelsat не смогут заменить в Украине системы Starlink Илона Маска. Технологии из США оказались в десятки раз эффективнее, чем из Европы.

Руководство франко-британской группы Eutelsat признало, что их спутники OneWeb не смогут заменить в Украине системы Starlink американского миллиардера Илона Маска. Как сообщила в интервью изданию Politico в понедельник, 7 апреля, глава европейской компании Ева Бернеке, Eutelsat не сможет приблизиться к показателю в десятки тысяч терминалов, которые Starlink поставил Украине. "Не думаю, что нам нужно приближаться к этому. Но можно бы подумать о том, чтобы иметь хотя бы пару тысяч штук для резерва в критических местах", - сказала она.

"Если бы нам пришлось взять на себя всю связь для Украины и всех ее граждан, мы не смогли бы этого сделать. Давайте будем предельно честны, - сказала Бернеке. - Но я думаю, что мы можем предоставить связь для некоторых критически важных сфер работы правительства".

При этом глава Eutelsat раскритиковала Starlink, заявив, что та приносит "зависимость, решения о которой могут принимать в Белом доме или в Мар-а-Лаго".

Starlink эффективнее в десятки раз

"Тот тип решения, который предлагает Starlink, уникален", - сказал Politico эксперт в космической отрасли Кристофер Бо. По его словам, компания Маска "сломала технические барьеры" и "заполнила пустоту, потому что ничего другого не было".

Как напоминает Politico, у Starlink примерно 7000 спутников на орбите, у Eutelsat только около 600. Кроме того, у европейской фирмы более громоздкие станции приема сигнала. В итоге мощность связи в Украине через американскую компанию в 23-490 раз выше, чем через европейскую, пишет издание.

Маск о Starlink для Украины

9 марта в соцсети Х разгорелся спор между Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Маск заявил, что Starlink представляет собой "костяк украинской армии", а в случае его отключения украинский фронт рухнет. В ответ Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивает Польша, это стоит ей около 50 млн долларов в год и если Starlink "окажется ненадежной, мы будем вынуждены искать других поставщиков". Маск резко отреагировал на комментарий Сикорского: "Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует".

Позже Маск уточнил, что не станет отключать Starlink в Украине и не будет использовать это как инструмент давления. Между тем в Европе уже начали говорить о замене Starlink в Украине. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. Ранее ЕС уже обсуждал с Украиной возможность использования в качестве возможной альтернативы Starlink спутниковой системы защищенной коммуникации для правительственных служб Govsatcom.

 

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