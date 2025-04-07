Кто мешает пилотам в небе над Латвией? Помехи в навигации становятся насущной проблемой

За первые три месяца 2025 года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 290 случаев нарушения работы глобальной навигационной спутниковой системы — примерно на 55,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было констатировано 52 случая перебоев — это вдвое меньше, чем в марте прошлого года, когда их было более сотни (103). В целом же в 2024 году по всей Латвии было зарегистрировано 820 нарушений, в 2023 году — 342, а в 2022 году — всего 26 случаев.

Пилоты с возможностью перебоев считаются, на пассажирах эти неполадки не сказываются, заявляет представитель VAS Latvijas gaisa satiksme Арнис Лапиньш. Прирост числа инцидентов можно оценить в зависимости от того, с каким периодом времени сравнивать. Если посмотреть на предыдущий месяц, налицо спад, но по сравнению с ситуацией до полномасштабного вторжения России в Украину рост — существенный. В то время такие случаи были редкостью.

«Такие помехи случаются. Пилоты знают это — они ожидают этого. Они обычно непродолжительны, буквально на несколько секунд. Если сбой продлится дольше — есть другие системы, которые можно использовать. Пилоты обучены, они знают, как это делать. Но с этим, конечно, нужно считаться. Да, неудобства это несомненно создаёт. Для пассажиров самолета это ровным счетом ничего не значит — полеты безопасны, пилоты контролируют ситуацию. Пилоты всегда привезут пассажиров из пункта А в пункты В и С. И человек, сидящий в самолете, конечно, ничего не заметит, потому что эта ситуация на него никак не влияет», — пояснил Лапиньш.

Помехи могут возникнуть и по естественным причинам, например, из-за вспышек на Солнце, и, что наиболее вероятно, со стороны России, полагают ответственные органы. Эта проблема характерна не только для Латвии — подобные сбои наблюдались и в других странах Европы, особенно в странах Балтии, Польше и странах Северной Европы.

Но хотя эти нарушения не угрожают безопасности полетов, они могут вызвать трудности в небольших аэропортах, где не имеется современных систем посадки. Поэтому в таких случаях особенно важна система посадки по приборам, позволяющая самолетам совершать посадку даже в условиях плохой видимости — например, в тумане. Такая система позволяет самолетам безопасно приземляться даже в случае сбоя сигнала GPS.

Руководитель оперативной ситуации Латвийского агентства гражданской авиации Айвис Винцевс заявил, что помехи GPS также становятся заметны на платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24. Люди часто сообщают, что, по всей видимости, в воздушном пространстве Латвии находится российский самолет, но на самом деле это не так. Это —результат помех сигнала GPS, из-за которых траектория полета может отображаться на карте некорректно.

«Пилоты обнаруживают это, получив предупреждение от информационных систем самолета, которые предупреждают, что происходит вмешательство в данные GPS. Если говорить упрощенно, то это красная лампочка, загорающаяся, сообщая, что в данный момент происходит вмешательство в данные GPS. Это единственное предупреждение. Никаким другим образом полет в тот момент не затрагивается. Затем, соответственно, пилот информирует центр управления воздушным движением, и полет происходит с использованием альтернативных информационных систем. Та что исторически данные GPS не были той базовой моделью, что использовалась для обеспечения полета, но есть и другие альтернативные системы», — отметил Винцевс.

Помехи могут существенно повлиять на полеты в аэропортах, где нет системы посадки по приборам. Например, в прошлом году в Эстонии авиакомпании приостановили полеты в аэропорт Тарту из-за нарушений в работе GPS, мешавших безопасному взлету и посадке. В Латвии таких проблем нет, поскольку в аэропортах используются альтернативные системы.

Сейчас не разработано ни одной системы, которая могла бы полностью предотвратить помехи GPS. Однако авиакомпании активно используют другие навигационные системы для обеспечения безопасности полетов.