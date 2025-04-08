После собрания акционеров совет airBaltic созвал внеочередное заседание. Учитывая выраженное акционером недоверие, совет принял решение с 7 апреля освободить Мартина Гаусса от должности председателя правления.

"Для меня важен результат. airBaltic — это важное для государства предприятие, и оно должно уметь самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям," — подчеркнул министр сообщения Атис Швинка (Progresīvie).

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С сегодняшнего дня обязанности временного исполнительного директора airBaltic будет исполнять Паулс Цалитис — действующий член правления и директор по операционной деятельности компании. Также в правлении продолжит работать Витолд Яковлев — член правления и финансовый директор.

Паулс Цалитис работает в airBaltic уже 30 лет. Свою карьеру в компании он начал в 1995 году в качестве пилота, а затем постепенно занимал руководящие должности, в том числе отвечал за организацию полётов airBaltic. В 2020 году он занял пост директора по операционной деятельности и стал членом правления.

МС подчеркнуло, что работа компании не будет нарушена, а целью акционеров остаётся развитие предприятия, усиление его конкурентоспособности и дальнейшее продвижение к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO).