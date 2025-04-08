"Я именно по этому вопросу - латыши в изгнании, голосовавшие за Трампа - пожалуйста, не приезжайте, не ходите на праздник песни, вы нас предали! Вы нас не слушали, когда мы говорили, что Украина сейчас воюет за Латвию, Балтию, Польшу. Вы это проигнорировали. Я с вами больше не хочу разговаривать. Да, я категорична. Конечно, я частично могу понять этих людей - мы все были республиканцами, мы такими выросли. Республиканцы боролись с коммунизмом. Мы пострадали от русских и поэтому мы поддерживали республиканцев. Но многое изменилось с тех пор, как у власти был Рональд Рейган. И теперь нам пришлось думать головой", - подчеркнула Аузере.

ФОТО агентства ЛЕТА