Европе нужно сосредоточиться на Европе, а не дёргать Китай за усы: The American Conservative

Эта политика знаменует резкий разрыв с курсом администрации Байдена, которая стремилась объединить американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и НАТО, исходя из предположения, что усиление военного присутствия Европы в Азии поможет противостоять агрессивной политике Китая в этом регионе.

Однако Колби прав как в своем анализе ситуации, так и в рекомендуемых мерах. В целом, союзники Америки в Европе в настоящее время не располагают необходимыми ресурсами для проведения значимых операций за пределами своего основного театра военных действий. Более того, когда они все же проводят такие операции, они только расшатывают и без того хрупкое региональное равновесие.

С тех пор как в начале 2010-х годов президент Барак Обама объявил о переориентации на Азию, европейцы опасаются, что усиление вовлеченности США в Восточную Азию произойдет за их счет, учитывая их недостаточные инвестиции в оборону и чрезмерную зависимость от стратегического лидерства Америки. Пытаясь активизировать собственное участие в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить конфронтационную риторику в отношении Китая, европейцы стремятся обеспечить себе дальнейшую поддержку США, демонстрируя, что они могут помочь США противостоять китайской угрозе.

Это стремление Европы усилить военное присутствие в Азии совпадает с растущим чувством необходимости среди региональных союзников США противостоять и сдерживать агрессивное поведение Китая на море, особенно Япония и Филиппины, которые сталкиваются с напряженными морскими спорами с Китаем.

В результате этих тенденций на протяжении всего срока пребывания у власти администрации Байдена европейские государства увеличили свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы продемонстрировать свою приверженность международному праву, свободе судоходства и так называемому «международному порядку, основанному на правилах». В 2021 году Великобритания направила военный корабль через Тайваньский пролив впервые за более чем десятилетие, сославшись на «неизменные интересы безопасности» в регионе. В 2024 году два немецких корабля прошли через пролив впервые за более чем два десятилетия. В том же году Франция провела аналогичную операцию после того, как голландские и американские военно-морские силы провели совместные операции в Южно-Китайском море.

Европейские лидеры должны переосмыслить такие действия.

Сдерживание требует сочетания достаточных военных возможностей и политической воли. Хотя участие большего числа европейских кораблей в совместных маневрах в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море и Тайваньском проливе вместе с США и азиатскими партнерами может создать впечатление усиления сдерживания Китая, в реальности европейцы в настоящее время едва ли располагают необходимыми ресурсами для того, чтобы самостоятельно справиться с угрозой со стороны России, не говоря уже о том, чтобы вносить реальный вклад в сдерживание Китая, глобальной сверхдержавы, на удаленном, в основном морском театре военных действий. Более того, если европейские государства не были готовы вмешаться военным путем на своем собственном континенте в ответ на вторжение России в Украину, можно предположить, что те же самые государства будут еще более неохотно вмешиваться в потенциальный военный конфликт в далекой Азии.

Таким образом, символическое присутствие европейских кораблей в азиатских водах фактически не поможет сдержать агрессию Китая. Такие действия могут, по всей вероятности, усилить напряженность и нестабильность в Азии в мирное время, создав дополнительные поводы для эскалации морских действий Китая. Например, в июне 2024 года голландский военно-морской патруль в Восточно-Китайском море столкнулся с китайскими истребителями, что привело к дипломатическому скандалу между Пекином и Амстердамом. До сих пор Китай не продемонстрировал никаких признаков смягчения своей агрессивной морской политики в региональных морях. Участие европейских военно-морских сил, большинство из которых обладают ограниченными возможностями проецирования силы, вряд ли изменит эту динамику.

Реальность такова, что ни страны НАТО, ни азиатские союзники США не могут позволить себе вкладывать свои силы и ресурсы в военный театр действий других стран. Кроме того, это не способствовало бы укреплению регионального сдерживания.

Учитывая растущую озабоченность в Европе по поводу военных намерений России, для США и самих европейцев было бы гораздо полезнее вложить свои ресурсы в то, о чем они говорят, и провести серьезные инвестиции и реформы, необходимые для того, чтобы Европа могла стоять на своих ногах. В конечном итоге это помогло бы США выделить ресурсы, необходимые для сохранения сдерживания в Азии. Именно об этом говорил вице-президент Дж. Д. Вэнс в апреле, когда он сказал: «Не в интересах Европы и не в интересах Америки, чтобы Европа была постоянным вассалом Соединенных Штатов в сфере безопасности».

Но для этого европейские государства должны сохранять фокус на евроатлантическом регионе и доверять обеспечение безопасности в Тихоокеанском регионе своему американскому союзнику и азиатским партнерам".