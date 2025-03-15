«Это не реакция на войну»: экс-спикер Сейма объяснил, почему шведы распродают свои леса в Латвии

Многие связывают это с военной угрозой, однако политик подчеркивает, что эти слухи вводят в заблуждение: шведские инвесторы пошли на такой шаг по экономическим соображениям.

"Шведы долгосрочно вложили средства пенсионных фондов и теперь, когда момент подходящий, чтобы получить прибыль, они их продают. Они уже заработали вдвое и вырубили немалую часть этих лесов. Это нормальный инвестиционный цикл, а не реакция на военную угрозу", - разъясняет Смилтенс.

Он заявил также, что такие слухи часто возникают из-за того, что люди не понимают истинную ситуацию или введены в заблуждение дезинформацией, которая легко и быстро распространяется, особенно в соцсетях.

Смилтенс подчеркнул, что для общества очень важно сохранять спокойствие и критически оценивать все прочитанное, а паникерство и распространение непроверенной информации лишь усиливают неясность.

Бывший спикер Сейма напомнил, что дезинформацию часто распространяют с целью вызвать страх и ощущение неясности. Это влияет на наше психологическое состояние и позволяет легче нами манипулировать. Это опасная тенденция, и мы должны быть внимательны, чтобы не подпасть под ее влияние.

По словам политика, необходимо помнить о том, что информация, вызывающая страх, часто приносит прибыль, но ее последствия могут быть вредны для общества. Он призывает оценивать информацию, которую мы получаем: "Мы живем в такое время, когда информация доступна каждому, и важно осознавать, что не все сказанное истинно. Нужно быть информированными, но и мудрыми, чтобы не допустить формирования ошибочных представлений".

Уже сообщалось, что крупнейшая ассоциация лесопромышленников Швеции Sodra планирует продать леса и связанные с ними предприятия в странах Балтии, о чем свидетельствует публикация на ее сайте.