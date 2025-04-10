Эстония опровергла обвинения РФ в осквернении могил военных

МИД Эстонии подчеркнул, что у обвинений России, что Эстония якобы недостаточно основательно расследовала повреждения надгробий советских военных на кладбище Сил обороны, нет оснований.

В сотрудничестве с Эстонским военным музеем за мнением о повреждениях обратились к двум экспертам из Департамента охраны памятников старины и Тартуского университета. Оба эксперта пришли к выводу, что причиной является вид водорослей, распространяющийся прежде всего на пористых материалах, в том числе известняке, из которого сделаны данные надгробные плиты.

Эти водоросли растут и на других надгробиях на том же кладбище, а также на соседнем кладбище Сизелинна. На прошлой неделе МИД переслал эти заключения российскому посольству.

МИД также опроверг утверждения, что в начале апреля на кладбище Сил обороны демонтировали два надгробных памятника. Поскольку, по сообщению Военного музея, ни под одним из них не было могилы, речь не идет о надгробных памятниках, а об относящихся к советской оккупации монументах, которым не место в эстонском культурном пространстве.

Эстония уважает покой мертвых и с уважением относится ко всем погибшим, заверило Министерство иностранных дел.