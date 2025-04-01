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Если подтвердится, будем реагировать: партнёры Бурова по коалиции о скандале с декларациями

© LETA 1 апреля, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Союз зеленых и крестьян (СЗК) обещает отреагировать, если правоохранительные органы обнаружат, что в семейных декларациях Олегов Буровых (ГКР) могли быть скрыты квартиры и картины.

Фракция ЗЗС в Сейме насчитывает 16 членов, фракцию поддерживает и Буров. СЗК и партия Бурова «Честь служить Риге» также объявили о совместном участии в предстоящих муниципальных выборах в Риге, причем Буров будет кандидатом в мэры.

Министр экономики Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис после совещания по сотрудничеству партий, формирующих правительство, сообщил журналистам, что правоохранительные органы работают в рамках своей компетенции, чтобы оценить каждое из заявлений.

«Если есть какие-то нарушения, то мы будем оценивать и реагировать в зависимости от ситуации», - сказал Валайнис, добавив, что в данный момент нет причин для беспокойства, поскольку, как это часто бывает в судебных процессах, одна сторона выступает с разными заявлениями, а суд определяет, кто прав, а кто нет.

Андрис Шуваев, сопредседатель организации Progressives, добавил, что знает о деле только то, что увидел в сюжете. Пусть правоохранительные органы сделают свою работу, а потом мы сможем судить о политических последствиях, сказал он.

Эдмунд Юревичс, глава фракции «Новое единство» в Сейме, также сказал, что правоохранительные органы в настоящее время выполняют свою работу, поэтому он воздерживается от дальнейших комментариев по поводу того, бросает ли эта информация тень на коалицию, учитывая, что обстоятельства не ясны.

Как сообщалось, в воскресенье программа Латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что правоохранительные органы оценивают возможное сокрытие квартир и картин в декларациях чиновников семьи Буровых.

В начале марта в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) поступили два заявления от Яниса Юшкинского, мужа Инны Буровой, дочери депутата Сейма Бурова и заместителя директора Рижской государственной классической гимназии, о возможных противоправных действиях Бурова и его дочери. Юшкинский подал на развод три года назад и в ходе процесса понял, что Буровы скрывают свои финансы.

KNAB подтвердило де-факто, что информация, содержащаяся в обоих заявлениях, свидетельствует о возможном предоставлении ложных сведений государственным учреждениям. Бюро направило их в Государственную полицию и Службу государственных доходов. Как стало известно «de facto», в полиции уже начато ведомственное расследование.

Телекомпания выяснила, что Буров в течение нескольких лет приобрел две широкоформатные картины стоимостью около 15 000 евро и нигде не задекларировал их, находясь во владении своей семьи. Его дочь, Инна Бурова, в настоящее время живет в отремонтированном доме в тихом центре, принадлежащем застройщику, тесно связанному со строителями «Межапарка». Бурова не указала в своих декларациях как государственный служащий, что последние несколько лет пользуется квартирой площадью более 100 квадратных метров.

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