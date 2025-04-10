ЕС продлил «транспортный безвиз» с Украиной до 2026 года

В Брюсселе обратили внимание, что с момента введения соглашения в действие 29 июня 2022 года объем торговли между Украиной и ЕС с использованием автотранспорта значительно увеличился, что "пошло на пользу экономикам обеих сторон": "С момента вступления соглашения в силу импорт ЕС из Украины автомобильным транспортом увеличился на 42% по объему и на 28% по стоимости, а экспорт из ЕС в Украину вырос на 37% по объему и на 50% по стоимости. Такое расширение торговли подчеркивает эффективность Соглашения в развитии экономического сотрудничества между ЕС и Украиной".

По данным Еврокомиссии, объем экспорта из Украины в страны ЕС увеличился более чем на 200 тысяч тонн, и на столько же вырос украинский импорт из Евросоюза.

Шмыгаль: "транспортный безвиз" - часть секторальной интеграции Украины в Европу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "транспортный безвиз", соглашение о котором сейчас продлено уже в четвертый раз, "частью секторальной интеграции Украины в Европу" и предпосылкой членства страны в Евросоюзе.

Евросоюз отменил обязательные разрешения на въезд в ЕС для украинских грузовиков после полномасштабного вторжения России в Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально мера действовала один год, впоследствии она несколько раз продлевалась. Привилегии для украинских дальнобойщиков вызвали протесты их коллег в Восточной Европе, в частности в Словакии и Польше.