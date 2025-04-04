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Эксперты: расследование вспышки E. coli ведётся слишком медленно и с ошибками

© LETA 4 апреля, 2025 09:34

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

Это не просто вспышка инфекции, это кризис, который не контролируется должным образом, заявили Латвийскому телевидению несколько экспертов из разных областей, не готовых высказывать свое мнение перед камерой. Они считают, что по крайней мере частично анализ причин заражения E. coli должен был быть готов еще несколько дней назад.

Министр здравоохранения считает, что более быстрое взаимодействие служб вряд ли привело бы к снижению числа инфицированных. Это связано с тем, что, по данным служб, все заболевшие заразились примерно в одно и то же время, различался лишь индивидуальный инкубационный период.

На сегодняшний день это крупнейшая известная в Латвии вспышка кишечной палочки, вызывающей шига-токсин. При расследовании важно получить ответы на несколько вопросов. Заразились ли люди из одного источника или из нескольких? Имеются ли случаи передачи инфекции от человека к человеку?

Также необходимо выяснить источник заражения - либо он давно съеден, либо еще сохраняется риск заражения других людей.

Хотя некоторые ответы невозможно получить быстро по объективным причинам, эксперты полагают, что выводы надо сделать уже теперь. Есть опасения, что образцы пациентов могли быть доставлены в лабораторию с опозданием.

Когда были привезены первые образцы, лаборатория не говорит. Ошибки, допущенные при расследовании данной вспышки, не ускользнули от внимания ни врачей, ни ученых.

"Главная задача при таких вспышках - это всегда очень, очень тесное сотрудничество всех ответственных служб и мгновенный обмен информацией", - сказала руководитель научного института "Bior" Ольга Валциня.

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, депутат Сейма Лига Козловска также считает, что сотрудничество между учреждениями неудовлетворительное: "Определенно есть ошибки, и, прежде всего, не хватает сотрудничества во времени и месте между большим количеством учреждений, включая Министерство здравоохранения, Министерство земледелия, Центр профилактики и контроля заболеваний, Национальную службу здравоохранения и Детскую клиническую университетскую больницу".

...Как стало известно, случаи заболевания зарегистрированы в 28 образовательных учреждениях — 26 детских садах и двух начальных школах. В настоящее время обследовано 153 контактных лица, всего в учебных заведениях и по месту жительства выявлено около 900 контактных лиц.

(Lsm.lv)

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