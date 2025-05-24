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Эхо войны? В Джуксте взорвался неизвестный порошок; двое рабочих получили тяжелые травмы (1)

tv3.lv 24 мая, 2025 09:11

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Громкий хлопок раздался в поселке Джуксте Тукумского края. Поначалу местные жители не смогли разобраться, откуда шум. Когда на улицах появилось множество машин спасательных служб, стало ясно - произошло что-то серьезное, сообщает программа Degpunktā.

Звук взрыва слышало большинство местных жителей. Люди рассказывают, что на территории, прилегающей к частному дому, где это случилось, проводились работы по очистке. Тогда-то, скорее всего, и было найдено опасное вещество.

Хозяйка дома отказалась подробно прокомментировать случившееся, но живущие поблизости рассказали, что взрыв был настолько сильным, что задрожала земля и казалось, что все это происходит на расстоянии нескольких метров.

"Я слышала, как взрываются снаряды времен Второй мировой войны. Это было не то, что газовый баллон, вряд ли, не имею понятия. Если снаряд... Но звук другой, более резкий", - рассказала одна из местных жительниц.

На сей раз источник взрывчатого вещества действительно оказался иным.

Вот что сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Рута Страутниеце-Апаля: "Двое мужчин нашли емкость с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Когда в емкость упала сигарета, произошел взрыв, от которого они оба физически пострадали и были доставлены в медучреждение. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося".

Пострадавшие были доставлены в Рижскую Восточную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. В связи с серьезными травмами пришлось привлечь бригаду врача-специалиста.

Происхождение и состав порошка выясняют эксперты из полиции. Нельзя, впрочем, исключить, что вещество представляет собой содержимое снарядов военного времени, учитывая, что Джуксте во время Второй мировой войны находилось на линии фронта в Курляндском котле и здесь до сих пор в большом количестве обнаруживают боеприпасы.

(Иллюстративное фото.)

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