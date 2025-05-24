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Изнасиловал сотни детей под наркозом: громкий процесс над французским хирургом подошёл к концу

Редакция PRESS 24 мая, 2025 10:42

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В пятницу французский прокурор запросил максимальный срок наказания в 20 лет для бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который обвиняется в 111 изнасилованиях и 189 случаях сексуального насилия в отношении 299 человек, в основном несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, в десятке больниц на западе Франции. 74-летний мужчина в марте признался в сексуальном насилии над всеми 299 жертвами в период с 1989 по 2014 год, сообщает телеканал France 24.

В пятницу французский прокурор запросил максимальный срок в 20 лет для бывшего хирурга, который признался в сексуальном насилии над почти 300 пациентами, в основном детьми.

По словам прокурора Стефана Келенбергера, который огласил требования по приговору, 74-летнему Жоэлю Ле Скуарнеку, вероятно, потребуется дополнительное судебное разбирательство по делам других жертв, чьи случаи не включены в текущий процесс.

Ле Скуарнек находится под судом с февраля по обвинению в 111 изнасилованиях и 189 случаях сексуального насилия в отношении 299 человек, в основном несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, в десятке больниц на западе Франции. Это одно из крупнейших дел о сексуальном насилии над детьми в стране.

В марте он признался в сексуальном насилии над всеми 299 жертвами в период с 1989 по 2014 год, многих из которых он насиловал, когда они были под наркозом или приходили в сознание после операций.

Вердикт суда ожидается в следующую среду.

Месяцы слушаний были отмечены ужасом от деяний бывшего хирурга, который признался в насилии, но также и разочарованием от того, что медицинские и судебные власти не приняли меры раньше.

Бывший хирург практиковал в течение нескольких десятилетий до выхода на пенсию в 2017 году, несмотря на осуждение в 2005 году за хранение изображений с сексуальным насилием над детьми. Возможности запретить бывшему хирургу иметь дело с детьми были, и в немалом количестве, но власти ими не воспользовались.

Прямо отвечая на вопрос, почему хирургу разрешили продолжать практику, прокурор спросил: «Должен ли был Жоэль Ле Скуарнек оказаться в одиночестве на скамье подсудимых? Можно было поступить лучше, можно было поступить по-другому, даже с учетом хорошо известных сложностей французской бюрократии, когда все с удовольствием передают дело из рук в руки, пока оно не теряется и не причиняет вред невинным людям».

«Абсолютно виновен»

Бывший хирург заявил во вторник в суде, что «смирился» со своими поступками.

Ле Скуарнек, некогда уважаемый хирург из небольшого городка, находится в тюрьме с 2017 года: его арестовали по подозрению в изнасиловании своих племянниц, которым сейчас за 30, а также шестилетней девочки и молодой пациентки. В 2020 году он уже был приговорен к 15 годам лишения свободы.

После ареста полиция провела обыск в его доме и обнаружила секс-куклы размером с ребенка, более 300 000 изображений насилия над детьми и тысячи страниц скрупулезно составленных дневников, в которых Ле Скуарнек, по версии обвинения, документировал подробности издевательств над своими маленькими пациентками, которые он совершал в течение 25 лет.

Он отрицает факт нападения на детей или их изнасилования, утверждая, что в его дневниках просто подробно описаны его «фантазии». Однако в некоторых местах он писал в дневнике: «Я — педофил».

«Он абсолютно виновен», — сказал один из его адвокатов, Максим Тессье.

Значительное число его предполагаемых жертв находились под действием анестетиков и ничего не помнили о случившемся. Они были шокированы, когда с ними связалась полиция и сообщила, что, видимо, их имена — наряду с графическими описаниями насилия — фигурировали в дневниках Ле Скуарнека.

Ле Скуарнек чувствовал себя «всемогущим», и ему нравилось ощущение «заигрывания с опасностью» через «просчитанные проступки», цитирует французская газета Le Monde постановление суда против бывшего хирурга.

Одна из его жертв, женщина по имени Мари, ныне замужняя мать тридцати с лишним лет, рассказала, что полиция пришла к ней домой и сообщила, что ее имя фигурирует в дневниках хирурга, обвиняемого в жестоком обращении с детьми.

«Они зачитали то, что он написал обо мне, и я хотела было перечитать это сама, но это оказалось просто невозможным, — рассказала она изданию France Bleu. — Представьте себе, что вы, будучи ребенком, читаете жесткую порнографию и знаете, что это написано про вас?»

Мари рассказала, что в течение многих лет обращалась к специалистам по психическому здоровью из-за проблем в отношениях с мужчинами и что врачи задавались вопросом, не было ли у нее детской травмы.

«Приходится верить, что моя память защитила меня от этого. Но во время полицейского расследования все это всплыло на поверхность — образы, ощущения, воспоминания возвращались ко мне день за днем, — сказала она. — Сегодня я чувствую себя так, как будто это произошло только что».

Мари добавила, что, когда ей показали фотографию Ле Скуарнека, «все вернулось ко мне… Я вспомнила его ледяной взгляд».

Она задалась вопросом, как хирургу удавалось так долго совершать свои предполагаемые преступления незамеченным.

Хотя хирург признал свою ответственность, он также неоднократно заявлял, что больше не помнит своих действий. Некоторые участники судебного процесса выражают разочарование тем, что дело не имело в Франции такого резонанса, на который они рассчитывали. Дело не привлекло такого внимания, как дело Доминика Пелико, который в прошлом году был осужден за вербовку десятков незнакомых людей для изнасилования своей бывшей жены Жизель.

Многие адвокаты жертв также усомнились в искренности извинений Ле Скуарнека, которые он повторял почти механически в течение нескольких недель судебного процесса, иногда слово в слово.

 

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