Платформы интернет-магазинов Shein, Aliexpress, Temu и другие привлекают покупателей очень низкими ценами и всяческими бонусами. В основном товары, которыми там торгуют, изготовлены в Китае или других азиатских странах, и именно это представляет собой источник риска, так как большинство товаров далеки от установленных в Европе стандартов безопасности.

"Об этом свидетельствуют, в частности, наши проверки в конце прошлого года, когда мы в аэропорту контролировали игрушки и электротовары в посылках - большинство товаров оказались действительно небезопасными и не соответствующими нормам", - поясняет представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

Мнения населения, опрошенного TV3 Ziņas, разделились: кто-то не покупает, так как считает качество несоответствующим, других же качество устраивает.

"Мне нравится, я довольна качеством товаров", - говорит Лилиана. На вопрос, что она обычно покупает, был дан ответ: всякие мелочи для волос, резинки, заколки.

Даце рассказывает: "Мелочи всякие, какие-то вещички для дома, что-то из одежды, пустяки, ничего особенного. Цена низкая - и качество точно такое же".

Рамона делится опытом: "Я покупаю одежду и аксессуары. Они очень варьируют: есть вещи качественные, и я радуюсь, что заказала, но бывает и так, что понимаешь - это заказывать больше не нужно".

В начале года норвежское правительство призывало запретить платформу Temu по всей Европе, так как в детских товарах, которые приходят оттуда, обнаружилось 88% кадмия, при том, что в Европе допускается всего 0,2% этого тяжелого металла.

Центр защиты прав потребителей также призывает быть особенно внимательными с детскими товарами и игрушками, а также электроприборами. Представитель центра Санита Гертмане поясняет: "Речь в основном идет о мелких деталях, острых кромках и других несоответствиях, а в случае электроприборов - об электробезопасности, например, возможности удара током. Это в самом деле существенный риск, игрушки могут быть опасными для наших детей, а электроприборы - вызвать пожар в доме".

Опрошенные TV3 Ziņas жители Латвии предполагают, что люди делают покупки в этих интернет-магазинах, потому что так удобнее и дешевле.

"Думаю, это удобнее, чем ходить по магазинам, где полно народу. Сиди дома с телефоном и заказывай. Думаю, многие люди не могут позволить себе купить качественные вещи и ищут возможностей купить подешевле", - считает Илгварс.

Лилиана заявляет: "Это совершенно точно из-за цены - намного дешевле, чем приобрести на месте, в магазине. Думаю, ожидания таковы, каковы есть - какая цена, такое и качество".

Расследования Еврокомиссии могут завершиться уже в нынешнем году - тогда и будут приняты решения, применять ли санкции к этим платформам и если да, то какие именно.