Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Дешево, но небезопасно: защитники прав потребителей проверяют популярные интернет-магазины (1)

tv3.lv 30 марта, 2025 10:31

Бизнес 1 комментариев

Еврокомиссия начала несколько расследований по отношению к торговым онлайн-платформам из третьих стран, включая Temu, Shein и другие, популярные в том числе и в Латвии. Нарушения связаны с торговлей небезопасными товарами и манипулированием покупателями. Товары, не соответствующие евростандартам, обнаружили и наши стражи прав потребителей, сообщает TV3 Ziņas.

Платформы интернет-магазинов Shein, Aliexpress, Temu и другие привлекают покупателей очень низкими ценами и всяческими бонусами. В основном товары, которыми там торгуют, изготовлены в Китае или других азиатских странах, и именно это представляет собой источник риска, так как большинство товаров далеки от установленных в Европе стандартов безопасности.

"Об этом свидетельствуют, в частности, наши проверки в конце прошлого года, когда мы в аэропорту контролировали игрушки и электротовары в посылках - большинство товаров оказались действительно небезопасными и не соответствующими нормам", - поясняет представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

Мнения населения, опрошенного TV3 Ziņas, разделились: кто-то не покупает, так как считает качество несоответствующим, других же качество устраивает.

"Мне нравится, я довольна качеством товаров", - говорит Лилиана. На вопрос, что она обычно покупает, был дан ответ: всякие мелочи для волос, резинки, заколки.

Даце рассказывает: "Мелочи всякие, какие-то вещички для дома, что-то из одежды, пустяки, ничего особенного. Цена низкая - и качество точно такое же".

Рамона делится опытом: "Я покупаю одежду и аксессуары. Они очень варьируют: есть вещи качественные, и я радуюсь, что заказала, но бывает и так, что понимаешь - это заказывать больше не нужно".

В начале года норвежское правительство призывало запретить платформу Temu по всей Европе, так как в детских товарах, которые приходят оттуда, обнаружилось 88% кадмия, при том, что в Европе допускается всего 0,2% этого тяжелого металла.

Центр защиты прав потребителей также призывает быть особенно внимательными с детскими товарами и игрушками, а также электроприборами. Представитель центра Санита Гертмане поясняет: "Речь в основном идет о мелких деталях, острых кромках и других несоответствиях, а в случае электроприборов - об электробезопасности, например, возможности удара током. Это в самом деле существенный риск, игрушки могут быть опасными для наших детей, а электроприборы - вызвать пожар в доме".

Опрошенные TV3 Ziņas жители Латвии предполагают, что люди делают покупки в этих интернет-магазинах, потому что так удобнее и дешевле.

"Думаю, это удобнее, чем ходить по магазинам, где полно народу. Сиди дома с телефоном и заказывай. Думаю, многие люди не могут позволить себе купить качественные вещи и ищут возможностей купить подешевле", - считает Илгварс.

Лилиана заявляет: "Это совершенно точно из-за цены - намного дешевле, чем приобрести на месте, в магазине. Думаю, ожидания таковы, каковы есть - какая цена, такое и качество".

Расследования Еврокомиссии могут завершиться уже в нынешнем году - тогда и будут приняты решения, применять ли санкции к этим платформам и если да, то какие именно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Исследование: в обществе есть интерес к медийному контенту на русском языке (1)

Важно 17:38

Важно 1 комментариев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Читать
Загрузка

«Рижские микрорайоны превращаются в парковки!» Столичная жительница возмущена (1)

Важно 16:57

Важно 1 комментариев

Дворы многоквартирных домов битком забиты автомашинами, потому что в наши дни становится нормой, что в семье имеется минимум два автомобиля, пишет Tautaruna.nra.lv.

Дворы многоквартирных домов битком забиты автомашинами, потому что в наши дни становится нормой, что в семье имеется минимум два автомобиля, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Апрель начнется с теплой погоды, но в конце следующей недели еще возможен снег (1)

Важно 15:50

Важно 1 комментариев

Уходящая неделя завершилась совершенно весенней погодой, а в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты рекорды тепла для этого дня, еще на одной наблюдательной станции рекорд был повторен.

Уходящая неделя завершилась совершенно весенней погодой, а в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты рекорды тепла для этого дня, еще на одной наблюдательной станции рекорд был повторен.

Читать

С 1 апреля на рынках грядут перемены: нужно обеспечить возможность заплатить картой — правда, не везде (1)

Важно 15:36

Важно 1 комментариев

С 1 апреля вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг обязательно нужно обеспечить клиенту возможность заплатить по безналичному расчету, то есть банковской картой. Впрочем, это касается лишь тех мест, где оборот за прошлый год превысил 50 тыс. евро. Портал Jauns.lv выяснял, в каких местах впредь обязательно должны быть POS-терминалы.

С 1 апреля вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг обязательно нужно обеспечить клиенту возможность заплатить по безналичному расчету, то есть банковской картой. Впрочем, это касается лишь тех мест, где оборот за прошлый год превысил 50 тыс. евро. Портал Jauns.lv выяснял, в каких местах впредь обязательно должны быть POS-терминалы.

Читать

За зиму Риге удалось сэкономить 4,6 миллиона евро за счет содержания улиц; куда пойдут эти деньги? (1)

Важно 15:10

Важно 1 комментариев

Как сообщается, эта зима была не из самых тяжелых для рижских муниципальных служб: заранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате за весь зимний сезон улицы чистили всего 13 раз, а посыпали - 27 раз.

Как сообщается, эта зима была не из самых тяжелых для рижских муниципальных служб: заранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате за весь зимний сезон улицы чистили всего 13 раз, а посыпали - 27 раз.

Читать

В субботу в Латвии в автоавариях погиб один человек и 16 пострадали (1)

ЧП и криминал 14:30

ЧП и криминал 1 комментариев

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 93 ДТП, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы, как информирует Госполиция.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 93 ДТП, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы, как информирует Госполиция.

Читать

На набережной Генерала Радзиня продолжаются строительные работы — движение ограничено до конца апреля (1)

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 1 комментариев

В связи с продолжением строительных работ на набережной Генерала Радзиня с 30 марта по 30 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке набережной около железнодорожного путепровода, о чем агентство LETA информировали в Рижской думе.

В связи с продолжением строительных работ на набережной Генерала Радзиня с 30 марта по 30 апреля ограничивается движение транспортных средств на участке набережной около железнодорожного путепровода, о чем агентство LETA информировали в Рижской думе.

Читать