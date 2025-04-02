Можно ли получить права А категории или B категории за 4,5 недели? Autoskola FORS: да, это реально Реклама Редакция PRESS 2 апреля, 2025 12:06 Реклама

8 причин, почему вам стоит выбрать автошколу Fors

Autoskola Fors - профессиональная автошкола в Риге. Ведь для обучения нужно найти не просто курсы — важно найти партнера, который действительно подготовит вас к реальной дороге.

В Категория и А категория — наши приоритетные направления. 85% нашего автопарка — это KIA Ceed, Volkswagen ID.3, VW T-ROC именно на этих моделях сегодня сдают экзамены в CSDD; это касается и учебных моделей мотоциклов, Honda CB650R, Kawasaki Z650, все модели как в CSDD. Обучение на реальных маршрутах CSDD. Адаптация под актуальные экзаменационные требования. Гибкая система обучения: очное и онлайн-обучение теории. Курсы на латышском и русском языках. Прозрачные условия (без скрытых платежей) и честная информация. Автошкола Fors cотрудничает с настоящими профессионалами- инструкторами, одними из самых рекомендуемых в Риге: Anita Kristina, Monika Līga Ezermale, Artis Sokolovs, Vladimirs Borovkovs, а также с педагогами с индивидуальным подходом и тысячами успешных выпускников за плечами: Oksana Ruka, Andris Ulpis. Именно благодаря таким инструкторам и педагогам ученики чувствуют себя уверенно с первого занятия.

А Категория — мотосезон начинается уже сейчас

Весна — лучшее время, чтобы начать обучение на мотоцикле. В Motoskola FORS вы можете подготовиться к получению прав категории A с максимальным комфортом, безопасностью и качеством.

Почему выбирают нас для обучения категории A:

инструкторы являются опытными мотоциклистами — они не просто обучают, но и делятся практическим опытом;

современные мотоциклы точно такие же, как на госэкзамене в CSDD;

специально оборудованная и сертифицированная мотоплощадка площадью около 7000 м² — просторная территория, где можно в безопасных условиях отработать все: от простых маневров до сложных экзаменационных упражнений;

обучение различным навыкам безопасной езды, которые помогут вам не только на экзамене, но и в реальных дорожных ситуациях.

Если вы давно мечтали сесть на мотоцикл — сейчас идеальный момент. Пока все только готовятся к сезону, вы можете уже уверенно двигаться к сдаче экзамена и получению прав категории А.

С промокодом PRESS скидка на курс теории - 50%.

Интенсивные курсы и гибкий график

Нужно получить права быстрее? Выбирайте наши интенсивные курсы. Мы разработали оптимизированную схему прохождения теории и практики, которая позволяет значительно ускорить процесс, не теряя качества.

Преимущества интенсивного формата:

сокращение общего времени обучения до 3,5-4,5 недель;

концентрированная программа теоретического обучения;

оптимальное расписание практических занятий;

индивидуальный график занятий для теории и вождения.

Мы адаптируем график под ваши потребности, будь то занятия по выходным, вечернее обучение или другой формат. Главная цель — сделать ваше обучение не только эффективным, но и комфортным.

Качество, а не просто «быстро»

Мы гарантируем: если вы проходите курс в Autoskola FORS, вы получаете прочную базу знаний, уверенность за рулем и реальное понимание правил. Наши инструкторы по вождению — это профессионалы с многолетним опытом, которые объясняют, корректируют и помогают адаптироваться к разным дорожным ситуациям.

Мы делаем все, чтобы сдача экзамена с первого раза стала для вас реальностью, а не просто возможностью.

Как проходит сдача экзамена CSDD

Экзамен в CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) состоит из двух частей: теории и практики. Мы тщательно готовим вас к обеим частям, чтобы вы были уверены в своих силах.

Теоретический экзамен:

30 вопросов на компьютере;

допускается не более 3 ошибок;

время на выполнение — 30 минут;

проводится на латышском языке.

Практический экзамен:

технический вопрос;

выполнение специальных маневров (для категории B: параллельная парковка, разворот и др.);

езда по городу (25-45 минут);

оценка навыков вождения в различных дорожных ситуациях.

Наши ученики проходят предварительную имитацию экзамена, что значительно снижает уровень стресса во время реальной сдачи и повышает шансы на успех.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько длится обучение?

Обычно курс занимает от 1 до 2 месяцев. Есть интенсивный вариант, позволяющий завершить обучение за 3,5-4,5 недели.

На каких языках проходит обучение?

Курсы доступны на латышском и русском языках. Также возможны консультации на английском.

Я боюсь водить. Подходит ли мне этот курс?

Конечно! Мы специально разработали методику для тех, кто испытывает страх перед вождением. Наши инструкторы помогут преодолеть неуверенность шаг за шагом, в комфортном для вас темпе.

Что делать, если я не сдал экзамен с первого раза?

Мы предлагаем дополнительные занятия для работы над ошибками и подготовки к пересдаче.

Можно ли оплатить курс в рассрочку?

Да, мы предлагаем гибкую систему оплаты, включая возможность рассрочки платежа.

Как начать обучение в Autoskola FORS

Начать путь к получению водительских прав с нами очень просто:

Оставьте заявку на сайте fors.lv или по телефону +371 28697774. Выберите формат обучения — очно или онлайн. Подберите удобный график занятий с нашим координатором. Оформите документы и начните обучение.

Autoskola FORS — это не просто курсы. Это команда, поддержка, качество и результат.

Звоните или оставляйте заявку на сайте, и мы поможем вам стать уверенным водителем.

Autoskola / Motoskola FORS

fors.lv

Телефон: +371 28697774

E-mail: info@fors.lv

Фото: в статье использованы фотографии, предоставленные автошколой Fors