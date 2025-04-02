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Можно ли получить права А категории или B категории за 4,5 недели? Autoskola FORS: да, это реально

Реклама Редакция PRESS 2 апреля, 2025 12:06

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8 причин, почему вам стоит выбрать автошколу Fors

Autoskola Fors - профессиональная автошкола в Риге. Ведь для обучения нужно найти не просто курсы — важно найти партнера, который действительно подготовит вас к реальной дороге.

  1. В Категория и  А категория — наши приоритетные направления.
  2. 85% нашего автопарка — это KIA Ceed, Volkswagen ID.3, VW T-ROC именно на этих моделях сегодня сдают экзамены в CSDD; это касается и учебных моделей мотоциклов, Honda CB650R, Kawasaki Z650, все модели как в CSDD.
  3. Обучение на реальных маршрутах CSDD.
  4. Адаптация под актуальные экзаменационные требования.
  5. Гибкая система обучения: очное и онлайн-обучение теории.
  6. Курсы на латышском и русском языках.
  7. Прозрачные условия (без скрытых платежей) и честная информация.
  8. Автошкола Fors cотрудничает с настоящими профессионалами- инструкторами, одними из самых рекомендуемых в Риге: Anita Kristina, Monika Līga Ezermale, Artis Sokolovs, Vladimirs Borovkovs, а также с педагогами с индивидуальным подходом и тысячами успешных выпускников за плечами: Oksana Ruka, Andris Ulpis. Именно благодаря таким инструкторам и педагогам ученики чувствуют себя уверенно с первого занятия.

А Категория — мотосезон начинается уже сейчас

Весна — лучшее время, чтобы начать обучение на мотоцикле. В Motoskola FORS вы можете подготовиться к получению прав категории A с максимальным комфортом, безопасностью и качеством.

Почему выбирают нас для обучения категории A:

  • инструкторы являются опытными мотоциклистами — они не просто обучают, но и делятся практическим опытом;
  • современные мотоциклы точно такие же, как на госэкзамене в CSDD;
  • специально оборудованная и сертифицированная мотоплощадка площадью около 7000 м² — просторная территория, где можно в безопасных условиях отработать все: от простых маневров до сложных экзаменационных упражнений;
  • обучение различным навыкам безопасной езды, которые помогут вам не только на экзамене, но и в реальных дорожных ситуациях.

Если вы давно мечтали сесть на мотоцикл — сейчас идеальный момент. Пока все только готовятся к сезону, вы можете уже уверенно двигаться к сдаче экзамена и получению прав категории А.

С промокодом PRESS скидка на курс теории - 50%.

Интенсивные курсы и гибкий график

Нужно получить права быстрее? Выбирайте наши интенсивные курсы. Мы разработали оптимизированную схему прохождения теории и практики, которая позволяет значительно ускорить процесс, не теряя качества.

Преимущества интенсивного формата:

  • сокращение общего времени обучения до 3,5-4,5 недель;
  • концентрированная программа теоретического обучения;
  • оптимальное расписание практических занятий;
  • индивидуальный график занятий для теории и вождения.

Мы адаптируем график под ваши потребности, будь то занятия по выходным, вечернее обучение или другой формат. Главная цель — сделать ваше обучение не только эффективным, но и комфортным.

 

Качество, а не просто «быстро»

Мы гарантируем: если вы проходите курс в Autoskola FORS, вы получаете прочную базу знаний, уверенность за рулем и реальное понимание правил. Наши инструкторы по вождению — это профессионалы с многолетним опытом, которые объясняют, корректируют и помогают адаптироваться к разным дорожным ситуациям.

Мы делаем все, чтобы сдача экзамена с первого раза стала для вас реальностью, а не просто возможностью.

 

Как проходит сдача экзамена CSDD

Экзамен в CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) состоит из двух частей: теории и практики. Мы тщательно готовим вас к обеим частям, чтобы вы были уверены в своих силах.

Теоретический экзамен:

  • 30 вопросов на компьютере;
  • допускается не более 3 ошибок;
  • время на выполнение — 30 минут;
  • проводится на латышском языке.

Практический экзамен:

  • технический вопрос;
  • выполнение специальных маневров (для категории B: параллельная парковка, разворот и др.);
  • езда по городу (25-45 минут);
  • оценка навыков вождения в различных дорожных ситуациях.

Наши ученики проходят предварительную имитацию экзамена, что значительно снижает уровень стресса во время реальной сдачи и повышает шансы на успех.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько длится обучение?
Обычно курс занимает от 1 до 2 месяцев. Есть интенсивный вариант, позволяющий завершить обучение за 3,5-4,5 недели.

На каких языках проходит обучение?
Курсы доступны на латышском и русском языках. Также возможны консультации на английском.

Я боюсь водить. Подходит ли мне этот курс?
Конечно! Мы специально разработали методику для тех, кто испытывает страх перед вождением. Наши инструкторы помогут преодолеть неуверенность шаг за шагом, в комфортном для вас темпе.

Что делать, если я не сдал экзамен с первого раза?
Мы предлагаем дополнительные занятия для работы над ошибками и подготовки к пересдаче.

Можно ли оплатить курс в рассрочку?
Да, мы предлагаем гибкую систему оплаты, включая возможность рассрочки платежа.

Как начать обучение в Autoskola FORS

Начать путь к получению водительских прав с нами очень просто:

  1. Оставьте заявку на сайте fors.lv или по телефону +371 28697774.
  2. Выберите формат обучения — очно или онлайн.
  3. Подберите удобный график занятий с нашим координатором.
  4. Оформите документы и начните обучение.

 

Autoskola FORS — это не просто курсы. Это команда, поддержка, качество и результат.

Звоните или оставляйте заявку на сайте, и мы поможем вам стать уверенным водителем.

Autoskola / Motoskola FORS
fors.lv
Телефон: +371 28697774
E-mail: info@fors.lv

Фото: в статье использованы фотографии, предоставленные автошколой Fors

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