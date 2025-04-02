Можно ли получить права А категории или B категории за 4,5 недели? Autoskola FORS: да, это реально
8 причин, почему вам стоит выбрать автошколу Fors
Autoskola Fors - профессиональная автошкола в Риге. Ведь для обучения нужно найти не просто курсы — важно найти партнера, который действительно подготовит вас к реальной дороге.
- В Категория и А категория — наши приоритетные направления.
- 85% нашего автопарка — это KIA Ceed, Volkswagen ID.3, VW T-ROC именно на этих моделях сегодня сдают экзамены в CSDD; это касается и учебных моделей мотоциклов, Honda CB650R, Kawasaki Z650, все модели как в CSDD.
- Обучение на реальных маршрутах CSDD.
- Адаптация под актуальные экзаменационные требования.
- Гибкая система обучения: очное и онлайн-обучение теории.
- Курсы на латышском и русском языках.
- Прозрачные условия (без скрытых платежей) и честная информация.
- Автошкола Fors cотрудничает с настоящими профессионалами- инструкторами, одними из самых рекомендуемых в Риге: Anita Kristina, Monika Līga Ezermale, Artis Sokolovs, Vladimirs Borovkovs, а также с педагогами с индивидуальным подходом и тысячами успешных выпускников за плечами: Oksana Ruka, Andris Ulpis. Именно благодаря таким инструкторам и педагогам ученики чувствуют себя уверенно с первого занятия.
А Категория — мотосезон начинается уже сейчас
Весна — лучшее время, чтобы начать обучение на мотоцикле. В Motoskola FORS вы можете подготовиться к получению прав категории A с максимальным комфортом, безопасностью и качеством.
Почему выбирают нас для обучения категории A:
- инструкторы являются опытными мотоциклистами — они не просто обучают, но и делятся практическим опытом;
- современные мотоциклы точно такие же, как на госэкзамене в CSDD;
- специально оборудованная и сертифицированная мотоплощадка площадью около 7000 м² — просторная территория, где можно в безопасных условиях отработать все: от простых маневров до сложных экзаменационных упражнений;
- обучение различным навыкам безопасной езды, которые помогут вам не только на экзамене, но и в реальных дорожных ситуациях.
Если вы давно мечтали сесть на мотоцикл — сейчас идеальный момент. Пока все только готовятся к сезону, вы можете уже уверенно двигаться к сдаче экзамена и получению прав категории А.
С промокодом PRESS скидка на курс теории - 50%.
Интенсивные курсы и гибкий график
Нужно получить права быстрее? Выбирайте наши интенсивные курсы. Мы разработали оптимизированную схему прохождения теории и практики, которая позволяет значительно ускорить процесс, не теряя качества.
Преимущества интенсивного формата:
- сокращение общего времени обучения до 3,5-4,5 недель;
- концентрированная программа теоретического обучения;
- оптимальное расписание практических занятий;
- индивидуальный график занятий для теории и вождения.
Мы адаптируем график под ваши потребности, будь то занятия по выходным, вечернее обучение или другой формат. Главная цель — сделать ваше обучение не только эффективным, но и комфортным.
Качество, а не просто «быстро»
Мы гарантируем: если вы проходите курс в Autoskola FORS, вы получаете прочную базу знаний, уверенность за рулем и реальное понимание правил. Наши инструкторы по вождению — это профессионалы с многолетним опытом, которые объясняют, корректируют и помогают адаптироваться к разным дорожным ситуациям.
Мы делаем все, чтобы сдача экзамена с первого раза стала для вас реальностью, а не просто возможностью.
Как проходит сдача экзамена CSDD
Экзамен в CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) состоит из двух частей: теории и практики. Мы тщательно готовим вас к обеим частям, чтобы вы были уверены в своих силах.
Теоретический экзамен:
- 30 вопросов на компьютере;
- допускается не более 3 ошибок;
- время на выполнение — 30 минут;
- проводится на латышском языке.
Практический экзамен:
- технический вопрос;
- выполнение специальных маневров (для категории B: параллельная парковка, разворот и др.);
- езда по городу (25-45 минут);
- оценка навыков вождения в различных дорожных ситуациях.
Наши ученики проходят предварительную имитацию экзамена, что значительно снижает уровень стресса во время реальной сдачи и повышает шансы на успех.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько длится обучение?
Обычно курс занимает от 1 до 2 месяцев. Есть интенсивный вариант, позволяющий завершить обучение за 3,5-4,5 недели.
На каких языках проходит обучение?
Курсы доступны на латышском и русском языках. Также возможны консультации на английском.
Я боюсь водить. Подходит ли мне этот курс?
Конечно! Мы специально разработали методику для тех, кто испытывает страх перед вождением. Наши инструкторы помогут преодолеть неуверенность шаг за шагом, в комфортном для вас темпе.
Что делать, если я не сдал экзамен с первого раза?
Мы предлагаем дополнительные занятия для работы над ошибками и подготовки к пересдаче.
Можно ли оплатить курс в рассрочку?
Да, мы предлагаем гибкую систему оплаты, включая возможность рассрочки платежа.
Как начать обучение в Autoskola FORS
Начать путь к получению водительских прав с нами очень просто:
- Оставьте заявку на сайте fors.lv или по телефону +371 28697774.
- Выберите формат обучения — очно или онлайн.
- Подберите удобный график занятий с нашим координатором.
- Оформите документы и начните обучение.
Autoskola FORS — это не просто курсы. Это команда, поддержка, качество и результат.
Звоните или оставляйте заявку на сайте, и мы поможем вам стать уверенным водителем.
Autoskola / Motoskola FORS
fors.lv
Телефон: +371 28697774
E-mail: info@fors.lv
Фото: в статье использованы фотографии, предоставленные автошколой Fors