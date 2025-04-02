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Анна Седокова ополчилась на родных и друзей Яниса Тиммы

СтарХит 2 апреля, 2025 16:00

Для настроения 0 комментариев

Марк Пугачев — один из тех, кто активно поливает Анну Седокову грязью. Друг Яниса Тиммы винит в его смерти именно певицу, поэтому в своих постах не стесняется в выражениях.

Теперь настал черед Седоковой, которая несколько месяцев отмалчивалась, видимо, копя в себе ярость. Минувшим вечером она резко ответила родителям покойного баскетболиста. «Абсолютно каждое слово я могу подтвердить действием. Но единственное, что нужно сейчас, — прекратить устраивать из этого шоу. Хватит. Я больше не позволю этого. Напиарились. Оставьте его и меня в покое», — обратилась она к Райтису Тимме и его экс-жене.

Затем артистка переключилась на Марка Пугачева — ему тоже досталось неслабо… «И тебе, петушок, отдельно скажу. Сколько бы ты не пытался удалять статьи о себе, ты всегда будешь для всех клоуном и стриптизером из „Эгоистки“. Сколько наркотиков ты бы ни принял, все равно правда о том, кто ты есть, она в тебе. Ты можешь вечно фейковать, обманывать людей, но внутри себя ты же знаешь. Ты просто жалкая пародия. И я никогда не произнесу твоего имени. Потому что ты шваль, не достойная этого. Бей свою жену и дальше. Это единственное, над чем ты имеешь власть», — подчеркнула знаменитость.

«Все, давайте прекращать этот цирк. Пусть в нем останутся „бешенные клоуны“, жаждущие славы. Я буду жить, буду петь, буду преданно верить я. Что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — добавила Анна.

Напомним, родных и друзей Тиммы злило, что Седокова игнорировала их вопросы, делясь в соцсетях только своими переживаниями. Бывшая солистка «ВИА Гры» действительно рассказывала только о себе, ну и иногда корила Яниса, мол, как он посмел бросить ее и сына Гектора. Неизвестно, что именно произошло, но сейчас Анна намного смелее отстаивает свою точку зрения.

Артистка стыдит семью спортсмена за то, что они развернули против нее травлю. «Вы настроили против меня людей, не понимающих, что происходило и всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение, — злилась она. — Если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося».

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