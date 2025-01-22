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Cрок — 100 дней: Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине. Каков его план?

© Deutsche Welle 22 января, 2025 14:33

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Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ)в среду, 22 января. "Практически никто не думает, что он сможет это сделать, в особенности россияне", - констатируют авторы. Вместе с тем, как следует из публикации, наблюдатели полагают, что Дональд Трамп намерен лично контролировать переговоры по Украине. "Келлог будет консультировать его по переговорам, но далеко не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Журналисты отмечают, что заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным окажется гораздо более трудным делом, чем думал Трамп, когда в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом.

Сам Келлог еще до инаугурации Трампа, в начале января 2025 года, заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы найти решение для урегулирования военного конфликта в Украине за 100 дней. Однако уже тогда эксперты назвали подобное стремление нереалистичным.

План Келлога для завершения войны в Украине

В апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики "Америка превыше всего" (AFPI). Его цель - побудить Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры, используя различные рычаги влияния - "метод кнута и пряника". В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия при нежелании идти на сделку -  существенным усилением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Что касается самих украинцев, то, похоже, что они верят, что победа Дональда Трампа на выборах в США приближает завершение боевых действий в их стране. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре прошлого года, 45 процентов жителей страны полагают, что победа Трампа "немного" или "значительно" приближает прекращение огня. В том, что результат выборов в США отдаляет перемирие, убеждены лишь 14 процентов украинцев.

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