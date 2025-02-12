Чтобы не отставать от соседей: что предлагают участники Латвийского форума рынка капитала

Во время дискуссии "Вектор развития латвийского рынка капитала. Quo vadis?" Дубава отметила, что прошедший год наглядно показал, что рынок капитала работает, и есть инвесторы и предприниматели, которые хотят на нем работать. Среди достижений биржи в 2024 году она назвала два публичных размещения акций и котировку облигаций ряда государственных предприятий.

Дубава назвала три причины, почему развитие рынка капитала происходит не так быстро, как хотелось бы. Во-первых, недостаточно только политических решений, нужен еще и исполнительный орган, который будет заниматься их внедрением. Во-вторых, необходимо взаимное доверие, а в-третьих, выводимые на биржу активы должны быть привлекательными для инвесторов.

По словам руководителя "Nasdaq Riga", для развития латвийского рынка капитала необходимо, чтобы на бирже котировались акции одной-двух компаний с миллиардным оборотом. Это могло бы вызвать эффект снежного кома и способствовать притоку капитала, но без выхода на биржу госпредприятий этого не добиться. "Мы должны наконец решиться и открыть список неприватизируемых компаний, потому что он полностью устарел, и чем дольше мы этого не делаем, тем дольше будем отставать от соседей", - сказала Дубава.

Она также отметила, что в Латвии есть несколько муниципальных предприятий, которые полностью готовы к выходу на биржу, и все, что для этого нужно - это политическое решение.