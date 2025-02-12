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Чтобы не отставать от соседей: что предлагают участники Латвийского форума рынка капитала

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Чтобы не отставать от соседей, Латвии следует рассмотреть возможность котировки на бирже неприватизируемых государственных предприятий, заявила на Латвийском форуме рынка капитала председатель правления АО "Nasdaq Riga" Лиене Дубава.

Во время дискуссии "Вектор развития латвийского рынка капитала. Quo vadis?" Дубава отметила, что прошедший год наглядно показал, что рынок капитала работает, и есть инвесторы и предприниматели, которые хотят на нем работать. Среди достижений биржи в 2024 году она назвала два публичных размещения акций и котировку облигаций ряда государственных предприятий.

Дубава назвала три причины, почему развитие рынка капитала происходит не так быстро, как хотелось бы. Во-первых, недостаточно только политических решений, нужен еще и исполнительный орган, который будет заниматься их внедрением. Во-вторых, необходимо взаимное доверие, а в-третьих, выводимые на биржу активы должны быть привлекательными для инвесторов.

По словам руководителя "Nasdaq Riga", для развития латвийского рынка капитала необходимо, чтобы на бирже котировались акции одной-двух компаний с миллиардным оборотом. Это могло бы вызвать эффект снежного кома и способствовать притоку капитала, но без выхода на биржу госпредприятий этого не добиться. "Мы должны наконец решиться и открыть список неприватизируемых компаний, потому что он полностью устарел, и чем дольше мы этого не делаем, тем дольше будем отставать от соседей", - сказала Дубава.

Она также отметила, что в Латвии есть несколько муниципальных предприятий, которые полностью готовы к выходу на биржу, и все, что для этого нужно - это политическое решение.

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