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«Чем ближе живут депутаты к месту — тем они критичнее»: активист о постройке заводов по сжиганию мусора под Ригой

Редакция PRESS 10 февраля, 2025 21:04

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На прошлой неделе в Сейме вопрос о строит ельсве под Ригой мусорожгитальных заводов  обсудили сразу несколько подкомиссий. Активист и житель Дрейлини Артур Клебахс тоже принял участие в нескольких таких дискуссиях:

- В частности, одна такая дискуссия состоялась 4 февраля - члены Народохозяйственной комиссии Сейма обсуждали плюсы и минусы строительства мусоросжигательного завода под Ригой. И результат этого обсуждения нас порадовал: депутаты, взвесив все за и против, пришли к выводу, что  нужды в таком заводе сейчас нет. По крайней мере, в этой локации.

- Чем они обосновали такие доводы?

-  Рига в настоящее время и так перенасыщена теплом. Если в таком строительстве когда-то и возникнет необходимость, целесообразнее его будет построить, например, в Елгаве или Валмиере, или где-то еще подальше от Риги, там, где ощущается дефицит тепла.

Что касается продвижения этой инициативы, то процесс продолжается - никаких решений пока не принято. Насколько я понял, впредь этот вопрос  еще будет обсуждаться на уровне Кабинета министров. Возможно, еще  в каких-то парламентских комиссиях поставят его на повестку дня. Это выводы, которые были сделаны во вторник, 4 февраля.

Ранее, еще полгода назад, этот вопрос обсуждался еще в одной комиссии - по мандатам и запросам Сейма, я тогда тоже принимал участие в заседании.

Следует понимать, что этот вопрос неоднозначен, и его следует рассматривать с разных аспектов. В частности, с точки зрения здравоохранения, а конкретно, насколько строительство таких заводов скажется на здоровье людей, живущих в ближайших микрорайонах.

Отмечу, что в минувший вторник в парламентской комиссии по народному хозяйству обсуждение вопроса мусоросжигательных заводов приняло неожиданный оборот - вопрос стоял даже так, а нужны ли такого типа заводы вообще? Так что все эти актуальные вопросы были включены в одну повестку более широкого обсуждения.

- Удалось ли вам убедить депутатов в потенциальной опасности таких заводов вблизи жилых массивов?

- Я заметил тенденцию - чем ближе слуги народа живут к местам потенциального строительства мусоросжигательных объектов, тем больше они задумываются об их потенциальной опасности и больше эмпатии проявляют. Те же, кто живет далеко и кого этот вопрос лично не касается, гораздо с большей легкостью готовы дать разрешение на то, что и где будет построено. Те, кто живет поблизости о розы риска, намного более осторожны в принятии таких важных решений.

И все же, если сравнить с тем, что было два года назад, с каким равнодушием и даже острым негативным отношением политиков и чиновников мы сталкивались тогда, и в апреле прошлого года,  когда этот проект пытались пропихнуть по-тихому, без публичного обсуждения, сейчас, когда вопрос поднят на столь высокий национальный уровень - на уровень правительства и Сейма - все в корне изменилось.   

Если бы общественность тогда, два года назад, не поднялась и не возмутилась, сейчас бы, конечно, эти заводы уже были построены. Так что я оцениваю нашу борьбу и ее результаты очень позитивно.

Я житель Дрейлини Ропажского региона. От моего дома первый из этих заводов по сжиганию отходов собираются построить на расстоянии менее километра. Второй - чуть дальше, на расстоянии около полутора километров. Так что меня это волнует ни на шутку как человека, которого возведение такого объекта коснется лично. Моя семья, получается, будет жить в зоне влияния этих заводов. Ясно, что все эти выбросы от сжигания,  которые будут через трубу выходить с дымом в окружающую среду, будут отравлять нам жизнь и портить здоровье.

- Как думаете, то, что дискуссии вошли в такое разумное русло, это заслуга местных жителей и активистов, которые регулярно пытались привлечь внимание к возможным рискам такого строительства?

- Безусловно! За минувшие два года проводилось несколько кампаний по сбору подписей - и не только против строительства этих заводов по сжиганию опасных отходов, но и заявления главному правозащитнику страны и даже президенту.  И каждый такой документ подписывали от несколько сотен до 2 000 неравнодушных жителей. Две тысячи подписей поставили люди под самым важным документом, но  были и другие инициативы, которые касаются не только жителей Дрейлини, но и других населенных пунктов. Там участвовала в сборе подписей также и Рига, и вся Латвия. Под такими инициативами мы собрали более 12 000 подписей.  За время этой борьбы мы все перезнакомились и оценили компетентность многих жителей региона Дрейлини: они не только очень активны в своей борьбе, но и способны логически и научно обосновать свои доводы. Так что могу заверить, что два года своей жизни и здоровья мы в этой борьбе уже выиграли. Если бы не протестовали и не боролись, уже бы дышали этими выхлопами. Думаю, результат позитивный. Я наглядно вижу, как изменились взгляды и самих жителей, и политиков, и чиновников - и эти перемены на пользу нам, местным жителям.

- То есть вы не верите обещаниям будущих застройщиков мусоросжигательных заводов, что они будут сжигать лишь разрешенный объем отходов и не будут завозить дополнительно?

- Конечно, не верим. При уровне коррупции в нашей стране уследить за выполнением таких обещаний практически нереально. И разумнее не допустить строительство столь потенциально вредного производства, чем затем контролировать, соблюдаются ли в этих комплексах те или иные нормативы по сжиганию. Поэтому у нас сохраняются довольно серьезные опасения, и, считаю, вполне обоснованные, в отношении того, что даже если изначально такое производство будет оснащено качественными фильтрами, то что будет через два-три года, никто гарантировать уже не сможет.

И представители Минздрава согласились с тем, что нормы расстояний до таких объектов от жилых зданий стоит пересмотреть. «Важно учитывать плотность населения и наличие потенциально опасных объектов на территории конкретного самоуправления. В частности, должны быть предусмотрены регулярные мониторинги и эффективный контроль. Это позволит своевременно выявлять, фиксировать и оперативно устранять возможные загрязнения и риски», — отметила представитель Минздрава Яна Фелдмане.

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