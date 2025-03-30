Будут ли в Риге места с платным въездом? Столица к 2027 году должна создать низкоэмиссионную зону

Сценарии могут быть разными. Самые жесткие варианты - когда за въезд в определенную зону в столице будут взимать плату, самые мягкие - информационные кампании, призывающие водителей менять свои привычки, а также ограничение скорости в определенных местах вплоть до 20 км/ч.

Эксперты по окружающей среде считают, что наибольший процент выбросов создает транспортный поток в центре Риги.

В частности, такого мнения придерживается исследователь ЛУ и руководитель общества Zaļā brīvība Янис Бризга: "У нас большой поток через центр города. Это вызов XXI века в крупных городах всего мира - каким способом сократить потоки автотранспорта в городе. Многие города уже ввели у себя низкоэмиссионные зоны. Если у тебя двигатель внутреннего сгорания, то надо платить за въезд в центр. Загрязнение воздуха возникает по-разному, транспорт не является единственным источником, но именно в отношении транспорта мы можем этот вопрос эффективно решить в Риге".

Специалисты активно дискутируют, где будет такая особая зона и будет ли вообще. Не исключается, что может быть изменен порядок в отношении парковок - ограничат длительность времени стоянки.

Скептически относится к этому вопросу эксперт по безопасности движения Паул Тимротс. Он считает, что местные власти ищут способ заполучить побольше денег: "Если в Риге кто-то пытается аргументировать тем, что автомашины у них загрязняют воздух, то это ложь и лицемерие. Воздух в Риге загрязняют грязные улицы. Никто эти улицы не чистит. Как только засияет солнце и все высохнет, вся пыль окажется в воздухе и все датчики, измеряющие чистоту воздуха, показывают, что он грязный. Виноваты не машины, а то, что дума не чистит улицы. Если посмотреть, сколько в центре на стоянках стоит электромобилей, что мы можем говорить о чистоте воздуха".

Представители Рижской думы, однако, успокаивают: решение не будет разработано в отрыве от плана перестройки уличного движения. Как только будет утвержден сценарий, по которому идти, следующим будет план действий - детальные границы и надзорная система. Ответственные лица обещают, что будут идти шаг за шагом, постепенно, радикальных решений не предусмотрено.