Премьер Силиня выбирает украшения с вишнями. Может ли KNAB признать это предвыборной агитацией?

Всё вроде бы хорошо, почему бы и нет? Вишни выглядят великолепно и действительно идут премьер-министру, если бы не совпадение, что сейчас как раз предвыборный период. И действительно ли совпадение, что ее однопартиец из «Новой единства», а также нынешний мэр столицы Вилнис носит фамилию Кирсис (Вишня)?

В настоящее время мы осторожны в СМИ, поскольку осознаем, что правила строгие, поэтому стараемся не писать о кандидатах, не привлекать к ним внимание, чтобы не повлиять на выбор избирателей. Но как обстоят дела – может ли высокопоставленный государственный чиновник выражать свою позицию с помощью выбора аксессуаров? Или, может быть, вишни – это просто вишни?

Журналист связался с отделом коммуникаций «Jaunā Vienotība», чтобы спросить их комментарий по поводу такого выбора аксессуаров. Ему было указано, что выбор аксессуаров премьер-министра является личной инициативой и не может быть квалифицирован как предвыборная агитация в соответствии с законом.

Решили связаться с командой Бюро по предотвращению и пресечению коррупции (KNAB), поскольку именно они отвечают за вопросы предвыборной агитации. По мнению KNAB, значки и другие элементы одежды не могут рассматриваться как предвыборная агитация.

Исключение составляют случаи, когда государственный служащий при исполнении своих обязанностей использует элементы, на которых изображен логотип конкретной политической организации или другая связанная с ней символика.

Чтобы исключить спекуляции о скрытой агитации и сомнения в объективности государственных должностных лиц в предвыборный период, KNAB призывает должностных лиц при исполнении своих служебных обязанностей избегать использования таких элементов одежды, которые в период предвыборной агитации могут вызвать ассоциации с конкретным кандидатом в депутаты или политической организацией.

КНАБ поясняет, что премьер-министр и министры являются политически избранными лицами, на которых не налагается обязанность политической нейтральности. По этой причине эти должностные лица могут участвовать в предвыборной агитации, но должны строго соблюдать запрет на использование в агитации государственных ресурсов, своего статуса должностного лица и другие требования, предусмотренные Законом о предвыборной агитации.