Боятся нажать «не ту кнопку»: банкоматы без русского языка стали испытанием для пожилых людей

"Поделитесь, как вы решаете вопрос с нашими бабушками и дедушками, которые на латышском языке вообще не понимают от слова совсем. Может кто скриншоты какие сделал и перевел - есть у кого? Как им снимать деньги из банкомата, если они не понимают там ничего?" - с такой проблемой столкнулся мужчина, который обратился за помощь к коллективному разуму в социальных сетях.

Для пожилых людей такое изменение вызывает стресс: им сложно адаптироваться, а страх допустить ошибку делает процесс еще сложнее. Поэтому важно отнестись к ситуации с пониманием и помочь им освоить новые способы пользования банкоматом.

Что можно сделать в такой ситуации?

Даже если человек не знает латышского, ему поможет запоминание нескольких ключевых слов. Можно составить список наиболее важных терминов с переводом, чтобы ориентироваться в меню банкомата.

Еще один полезный вариант — сделать снимки экранов банкомата, перевести их и распечатать в виде инструкции. В соцсетях уже можно найти подобные пособия, но при желании их легко создать самостоятельно.

Если нет возможности подготовить скриншоты, можно просто записать пошаговый алгоритм:

- Вставить карту

- Ввести PIN-код

- Выбрать «Izņemšana» (Снятие наличных)

- Указать сумму

- Подтвердить операцию

- Забрать карту и деньги

Такую памятку можно положить в кошелек или сохранить в телефоне, чтобы она всегда была под рукой. Еще один вариант — записать видеоинструкцию с пошаговым процессом снятия наличных. Однако перед этим стоит убедиться, что пожилой человек умеет смотреть видео на своем телефоне.

В соцсетях мужчине также посоветовали пользоваться теми банкоматами, которые расположены в филиалах банков в т/ц, - "Там есть консультант, который может помочь. И все под камерами".