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Больше оборудования, больше возможностей: в Восточной больнице открылся обновленный Центр радиологии. ФОТО

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 16:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ) за 4 млн евро проведено расширение центра радиологии, в котором оборудован уникальный в масштабах Балтии операционный зал для манипуляций с помощью компьютерной томографии, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Центр находится в стационаре "Гайльэзерс". Первая очередь его расширения реализована на средства Европейского фонда регионального развития в размере 1,45 млн евро, а финансирование из госбюджета составило 256 505 евро.

LETA

Новый зал для комплексных манипуляций с помощью компьютерной томографии предназначен для высокоспециализированного обследования онкологических пациентов. Оборудование обеспечивает высокоточные и минимально инвазивные манипуляции с точностью до миллиметра, что снижает потребность в открытых операциях, а также позволяет уменьшить дозу излучения во время обследований и манипуляций в четыре раза, рассказали представители больницы.

Программное обеспечение оборудования также уникально для стран Балтии и предназначено для разрушения опухолевых тканей. Теперь специалисты радиологического центра первыми в Латвии смогут проводить операции по криоабляции и микроволновой абляции в процессе лечения пациентов с опухолями почек и печени.

LETA

Руководитель центра радиологии Айна Кратовска пояснила, что с помощью нового оборудования возможно проведение сложных малоинвазивных чрезкожных операций, прежде всего для онкологических пациентов. Если до сих пор пробу для биопсии в определенных случаях можно было взять только в ходе хирургической полостной или лапароскопической операции, то теперь благодаря новой технологии такая процедура станет доступна гораздо большему числу пациентов, так как ее можно будет проводить под контролем компьютерного томографа.

Также инновационным решением стало специальное помещение для анестезиологов возле зала компьютерной томографии, которое во время компьютерно-томографической флюороскопии обеспечивает защиту персонала от облучения. Находясь в защищенной от излучения зоне помещения, анестезиологи могут отслеживать жизненные показатели пациента, что значительно улучшит безопасность и комфорт работы.

В расширенных помещениях центра доступно новое высокотехнологичное оборудование: мониторы высокого разрешения, рабочие станции, эргономичная мебель для пациентов и персонала.

Теперь РВКУБ сможет обеспечить отдельные аппараты для обследований стационарных и амбулаторных пациентов. Кроме того, отделены потоки стационарных и амбулаторных пациентов с целью сокращения рисков передачи инфекций.

Новое оборудование также обеспечит возможность трансляций из операционного зала для студентов и участников семинаров по повышению квалификации.

В дальнейшем в РВКУБ планируются работы по строительству нового корпуса легочных и инфекционных заболеваний.

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