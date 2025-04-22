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Немецкое пиво теряет популярность

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 18:49

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Накануне "Дня пива" Федеральное статистическое ведомство опубликовало данные об экспорте из Германии и потреблении напитка внутри страны. Снижается не только его популярность, но и число производителей.

1,45 миллиарда литров пива из Германии было продано за границу в 2024 году, сообщило 22 апреля Федеральное статистическое ведомство. Это на десять процентов меньше, чем в 2014 году. Основное направление немецкого пивного экспорта - страны Европейского Союза. На них приходится больше половины поставок - 55,7 процента.

Внутри Германии спрос на немецкое пиво падает сильнее, чем за рубежом

Но как бы ни сокращался спрос на немецкое пиво за границей, его потребление внутри страны снижается еще сильнее, отмечают в статистическом ведомстве. В прошлом году в самой Германии было продано 6,8 миллиарда литров местного пива - на 15,1 процента меньше, чем в 2014-м.

Вместе со снижение рыночной привлекательности продукта фиксируется и уменьшение числа пивоварен, хотя как раз оно выше, чем было десять лет назад - 1459, рост на 7,4 процента. Однако в 2019 году, в последний допандемийный год, пивоварен в Германии было 1552, и с тех пор их количество только уменьшается. В 2024-м по сравнению с годом ранее - на 3,4 процентных пункта.

"День пива"

Поводом для публикации Федерального статистического ведомства стал "День пива", который в среду, 23 апреля, отмечает Немецкий союз пивоваров. Он установлен в память о том, как в 1516 году в Баварии был принят закон о чистоте пива. Герцог Вильгельм IV повелел тогда, чтобы при производстве напитка использовались только вода, солод, хмель и дрожжи. "Благодаря этому закону сохранилась старинная ремесленная техника, и он сам остается старейшим из ныне действующих в мире нормативно-правовых актов в отношении пищевой продукции", - отмечают в союзе пивоваров, который был основан в 1871 году и занимается внутриотраслевым саморегулированием.

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